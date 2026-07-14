Sắp xếp trường học: Phù hợp với điều kiện thực tiễn

Sắp xếp trường học bảo đảm không ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh

Tinh gọn hợp lý

Sau sắp xếp, phường An Cựu giảm từ 9 trường (gồm 3 trường mầm non, 4 trường tiểu học và 2 trường THCS) xuống còn 5 trường. Trong đó, bậc mầm non còn 2 trường, tiểu học còn 2 trường và THCS còn 1 trường.

Bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu cho biết, việc sắp xếp được tính toán nhằm sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, bảo đảm quy mô trường học. Địa phương cũng căn cứ các quy định mới ban hành để xây dựng phương án, thực hiện đúng tỷ lệ giảm theo yêu cầu.

Tại xã Phú Lộc, từ 11 trường học, địa phương sắp xếp còn 6 trường, tương ứng giảm 45,4%. Theo bà Cái Thị Cẩm Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lộc, đây là phương án đã được cân nhắc kỹ trên cơ sở vừa thực hiện chủ trương tinh gọn đầu mối, vừa bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế.

Dù có thể đạt mục tiêu giảm 50% số trường, xã Phú Lộc vẫn quyết định giữ lại Trường Tiểu học và THCS Lộc Bình. Bởi đây là khu vực cách xa trung tâm, điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn. Nếu giải thể trường, học sinh sẽ phải di chuyển quãng đường xa hơn; trong khi đó, để tổ chức dạy học tại địa điểm khác, Nhà nước có thể phải đầu tư thêm cơ sở vật chất, vừa phát sinh kinh phí, vừa ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

Bà Hương cho rằng, quá trình xây dựng phương án sắp xếp không có một công thức chung mà mỗi địa phương phải cân nhắc nhiều yếu tố như khoảng cách giữa các trường, khả năng tận dụng cơ sở vật chất hiện có, quy mô lớp học và điều kiện quản lý sau sáp nhập. Vì vậy, việc lựa chọn phương án phải xuất phát từ thực tiễn, bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh.

Hoàn thiện cơ chế để ổn định đội ngũ

Theo kế hoạch sắp xếp các trường mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND các xã, phường vừa được UBND thành phố phê duyệt, toàn thành phố giảm 246/500 trường thuộc diện rà soát. Hiện các xã, phường quản lý 502 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; trong đó Trường THCS - Dân tộc nội trú Nam Đông (xã Khe Tre) và Trường THCS - Dân tộc nội trú A Lưới (xã A Lưới 2) là hai trường đặc thù không thuộc diện sắp xếp. Sau sắp xếp, toàn thành phố còn 254 trường.

Việc sắp xếp, cơ cấu lại trường học được thực hiện theo hai mô hình: Mô hình trường một cấp học quy mô lớn có các điểm trường, trong đó một trường chính quản lý các điểm trường; mô hình trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn được tổ chức tại một hoặc nhiều địa điểm, gồm trường chính và các điểm trường với nhiều cấp học. Bộ máy quản lý, hành chính - nhân sự được tổ chức dùng chung. Sau sắp xếp, học sinh tiếp tục học tại các điểm trường đang học, không ảnh hưởng đến việc đi lại và duy trì ổn định hoạt động dạy học. Trọng tâm của việc sắp xếp là cơ cấu lại đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên và điều tiết giáo viên giữa các điểm trường theo hướng hợp lý, hiệu quả.

Theo các địa phương, khó khăn lớn nhất trong quá trình sắp xếp là vừa bảo đảm quyền lợi học sinh, vừa bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Riêng đối với ban giám hiệu, việc bố trí sẽ được thực hiện trên cơ sở lấy ý kiến từ các nhà trường, kết hợp quy hoạch cán bộ và hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Tại hội nghị tổng kết năm học 2025 - 2026 của Sở GD&ĐT, bà Cái Thị Cẩm Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lộc băn khoăn, trong khi thời hạn hoàn thiện đề án đang rất gấp, các địa phương vẫn chờ hướng dẫn cụ thể về cơ chế quản lý đối với mô hình một trường có nhiều điểm trường/ cơ sở giáo dục; việc phân công cán bộ quản lý, giáo viên giữa các điểm trường và chế độ đối với giáo viên dạy luân phiên. Việc chậm có hướng dẫn khiến nhiều địa phương lúng túng trong quá trình triển khai, nhất là khi phải làm công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên trước thềm năm học mới.