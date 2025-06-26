Những điều thí sinh tự do cần lưu ý

Học sinh Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tham gia tư vấn tuyển sinh

Kỳ tuyển sinh đại học năm 2026 có nhiều thay đổi về quy chế, phương thức xét tuyển so với những năm trước và yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu đang đặt ra không ít khó khăn cho thí sinh tự do.

Theo TS. Lê Văn Tường Lân, Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế, thí sinh tự do trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cần lưu ý: Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức theo nội dung và cấu trúc của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đề thi sẽ tập trung đánh giá năng lực vận dụng, khả năng tư duy và liên hệ thực tiễn thay vì chỉ kiểm tra việc ghi nhớ kiến thức như trước đây. Nhiều câu hỏi được xây dựng theo hướng mở, tăng cường tính phân hóa, đòi hỏi thí sinh phải hiểu bản chất vấn đề và biết áp dụng kiến thức vào thực tế. Đây là điểm mà thí sinh tự do cần dành thời gian ôn tập kỹ lưỡng.

Đại học Huế và các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc cũng khuyến cáo thí sinh chủ động cập nhật thông tin từ ngành giáo dục, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết và có kế hoạch ôn tập phù hợp. Điểm khác biệt so với thí sinh lớp 12 là thí sinh tự do phải chủ động thực hiện toàn bộ các bước, từ tạo tài khoản, khai báo thông tin, đăng ký môn thi, đăng ký nguyện vọng đến theo dõi các mốc thời gian quan trọng.

Theo quy định tuyển sinh hiện hành, kết quả thi tốt nghiệp THPT chủ yếu được sử dụng để xét tuyển trong năm tổ chức thi. Vì vậy, nếu thí sinh tự do muốn sử dụng điểm thi để đăng ký vào Đại học Huế năm 2026 thì cần tham dự kỳ thi năm 2026 với các môn phù hợp tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký.

Việc bảo lưu điểm trong quy chế thi tốt nghiệp THPT chủ yếu áp dụng cho mục đích xét công nhận tốt nghiệp trong một số trường hợp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không đồng nghĩa với việc được sử dụng kết quả đó để xét tuyển đại học ở các năm tiếp theo. Do đó, thí sinh tự do cần theo dõi kỹ thông tin tuyển sinh của Đại học Huế và các trường thành viên để lựa chọn phương thức xét tuyển phù hợp.

Thí sinh tự do cần kiểm tra kỹ thông tin ưu tiên, minh chứng liên quan và dữ liệu cá nhân trên hệ thống tuyển sinh để tránh sai sót trong quá trình xét tuyển. Ngoài ra, các em nên sắp xếp thứ tự nguyện vọng phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp nhằm tăng cơ hội trúng tuyển, tránh đăng ký theo tâm lý đám đông hoặc thiếu tìm hiểu thông tin.

Thí sinh tự do cũng cần theo dõi sát các mốc quan trọng của kỳ tuyển sinh năm 2026 như đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến, công bố kết quả trúng tuyển và xác nhận nhập học. Đây đều là những mốc bắt buộc, nếu bỏ lỡ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi dự thi và xét tuyển.