Nhiều hoạt động mới lạ, hấp dẫn tại Hue Sports Festival 2026

Yoga - một trong những hoạt động tiếp tục góp mặt tại Hue Sports Festival kỳ này

Hue Sports Festival 2026 diễn ra từ 15/7 - 30/8 với các hoạt động: Taekwondo Festival Huế lần I-2026; Hue Pickleball Festival 2026 tranh cúp Louis; Ngày quốc tế Yoga và Giải Yoga thành phố Huế mở rộng lần II-2026; Đua xe thăng bằng “Hue Sports Festival 2026”; Giải vô địch Thể dục dưỡng sinh Quốc gia 2026; Giải cầu lông Vũ Bảo Sport các lứa tuổi thành phố Huế lần II-2026; Giải bóng rổ 3x3 Cố đô Huế lần II-2026; Billiards Carom 3 băng 2026.

Bên cạnh đó là Giải bóng đá sân 7 thành phố Huế 2026; Hue Night Jogging 2026; Tennis SLine 2026; Hue Sup race 2026; Vô địch pickleball Uyên Phương mở rộng 2026; Dance Showcase Festival 2026; Bắn cung vô địch các đội mạnh Quốc gia 2026; Hue Imperial Dancesport Festival 2026; Aqua Warriors Hue City 2026 và Hue Amazing Marathon 2026.

Trong số 19 hoạt động trên, có đến 6 hoạt động lần đầu tiên góp mặt, gồm: Taekwondo; Thể dục dưỡng sinh; Hue Night Jogging (chạy bộ buổi đêm); bắn cung; Aqua Warriors (bơi - chạy phối hợp) và Amazing Marathon.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang, bên cạnh có thêm một số nội dung mới, việc các đơn vị, doanh nghiệp đăng ký tham gia nhiều hơn so với năm 2025 (năm 2025 có 12 hoạt động) đã cho thấy sức hút ngày càng cao của ngày hội.

“Qua những lần tổ chức, Hue Sports Festival cho thấy hướng đi đúng đắn trong công tác xã hội hóa, cũng như tinh thần vì cộng đồng của các đơn vị, doanh nghiệp. Điều này góp phần quan trọng trong lan tỏa phong trào TDTT và kích cầu du lịch trên địa bàn thành phố Huế”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh.

Hue Sports Festival lần thứ 4 - 2026 khai mạc lúc 19h ngày 1/8 tại sân vận động Tự Do. Giải Taekwondo được chọn là hoạt động mở màn (15/7 tại Nhà thi đấu Văn Thể Mỹ - 11 Đống Đa) cho ngày hội lần này.