Phường Thuận Hóa tiếp nhận 2.000 bảng gỗ Đức Thanh tặng học sinh đầu cấp tiểu học

2.000 bảng con học sinh được trao tặng cho 7 trường tiểu học thuộc phường Thuận Hóa

Chương trình do UBND phường Thuận Hóa phối hợp với Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Đức Thanh và Công ty TNHH Hoàng Trung - Nhà phân phối sản phẩm Đức Thanh tại Huế tổ chức, nhằm chung tay hỗ trợ giáo dục, tạo điều kiện học tập tốt hơn và động viên tinh thần cho các em bước vào năm học mới 2025-2026.

Dịp này, Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Đức Thanh đã trao tặng 2.000 bảng gỗ chất lượng cao cho học sinh lớp Một của 7 trường tiểu học trên địa bàn, gồm: Phường Đúc, Quang Trung, Lý Thường Kiệt, Phước Vĩnh, Vĩnh Ninh, Trường An và Lê Lợi. Đây là món quà thiết thực, giúp các em có thêm điều kiện học tập trong hành trình chinh phục tri thức.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa Nguyễn Hồng Hoa Tranh cảm ơn và trao thư tri ân đến đơn vị tài trợ, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục địa phương. Hoạt động trên nhằm tiếp thêm động lực cho các em học sinh đầu cấp tiểu học trước thềm năm học mới, góp phần lan tỏa thông điệp sẻ chia và đồng hành vì thế hệ tương lai.