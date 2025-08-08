  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 09/08/2025 12:02

Phường Thuận Hóa tiếp nhận 2.000 bảng gỗ Đức Thanh tặng học sinh đầu cấp tiểu học

HNN.VN - Sáng 9/8, tại trụ sở UBND phường Thuận Hóa, TP. Huế diễn ra chương trình “Trao và Tiếp nhận quà tặng Bảng gỗ Đức Thanh - Khởi đầu hành trình tri thức” dành cho học sinh đầu cấp tiểu học trên địa bàn.

Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2025 Trang bị kỹ năng dạy học đọc hiểu cho trẻ em vùng dân tộc thiểu sốTiếp tục tạo bứt phá trong lĩnh vực giáo dục

2.000 bảng con học sinh được trao tặng cho 7 trường tiểu học thuộc phường Thuận Hóa 

Chương trình do UBND phường Thuận Hóa phối hợp với Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Đức Thanh và Công ty TNHH Hoàng Trung - Nhà phân phối sản phẩm Đức Thanh tại Huế tổ chức, nhằm chung tay hỗ trợ giáo dục, tạo điều kiện học tập tốt hơn và động viên tinh thần cho các em bước vào năm học mới 2025-2026.

Dịp này, Công ty TNHH Thiết bị Giáo dục Đức Thanh đã trao tặng 2.000 bảng gỗ chất lượng cao cho học sinh lớp Một của 7 trường tiểu học trên địa bàn, gồm: Phường Đúc, Quang Trung, Lý Thường Kiệt, Phước Vĩnh, Vĩnh Ninh, Trường An và Lê Lợi. Đây là món quà thiết thực, giúp các em có thêm điều kiện học tập trong hành trình chinh phục tri thức.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa Nguyễn Hồng Hoa Tranh cảm ơn và trao thư tri ân đến đơn vị tài trợ, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục địa phương. Hoạt động trên nhằm tiếp thêm động lực cho các em học sinh đầu cấp tiểu học trước thềm năm học mới, góp phần lan tỏa thông điệp sẻ chia và đồng hành vì thế hệ tương lai.

KHÁNH THƯ
 Từ khóa:
giáo dụcthuận hóatặng bảng gỗbảng contrao tặng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho gia đình có nhiều liệt sĩ

Chiều 8/8, UBND phường Phú Bài tổ chức lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước cho gia đình ông Trần Duy Biên và bà Phan Thị Xa ở xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy (cũ) - gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho gia đình có nhiều liệt sĩ
Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến chỉnh sửa nội dung chương trình môn học Giáo dục công dân, Lịch sử và Địa lý

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến chỉnh sửa một số nội dung trong chương trình của các môn học: Giáo dục công dân, Lịch sử và Địa lý, làm căn cứ pháp lý để xem xét chỉnh sửa sách giáo khoa. Việc chỉnh sửa nhằm phù hợp với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến chỉnh sửa nội dung chương trình môn học Giáo dục công dân, Lịch sử và Địa lý
Truyền thông bảo tồn đa dạng sinh học từ những hoạt động thiết thực

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên (28/7) và Ngày Quốc tế Bảo tồn Hổ (29/7), trong 2 ngày 28 và 29/7, Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung đón tiếp hàng trăm em nhỏ đến từ Trường Mầm non Khai Minh Đức, Trung tâm Ngoại ngữ Super Minds, cùng nhiều người dân và du khách đến tham quan, học tập và trải nghiệm chuyên đề.

Truyền thông bảo tồn đa dạng sinh học từ những hoạt động thiết thực

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top