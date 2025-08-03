Trang bị kỹ năng dạy học đọc hiểu cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số

Dạy tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1

Hội nghị nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực dạy học tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng DTTS đối với cán bộ quản lý và giáo viên trong việc tổ chức dạy đọc hiểu theo định hướng tiếp cận năng lực và phẩm chất của học sinh. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng DTTS giai đoạn 2022–2025”.

Các giáo viên được hướng dẫn sử dụng bộ tài liệu dạy học đọc hiểu cho học sinh tiểu học vùng DTTS thông qua bộ truyện tranh về văn hóa các dân tộc Việt Nam; giới thiệu và thực hành các kế hoạch bài dạy, tiết dạy minh họa như “Chiếc gùi của mẹ” (lớp 2), “Sự tích hai đứa trẻ và cây xoài trên cung trăng” (lớp 4); thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học đọc hiểu....

Theo Sở GD&ĐT, đọc hiểu là năng lực nền tảng, giúp học sinh tiếp thu kiến thức ở mọi môn học. Với học sinh DTTS, việc rèn luyện kỹ năng này càng cấp thiết do rào cản ngôn ngữ và văn hóa. Hội nghị lần này là dịp để đội ngũ giáo viên vùng DTTS được trang bị thêm phương pháp dạy học mới, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, giúp học sinh tiếp cận tiếng Việt thuận lợi, hiệu quả hơn.