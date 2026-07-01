Phổ điểm & bước chuyển của giáo dục Huế

Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Phổ điểm phản ánh chất lượng

Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cũng tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục của TP. Huế. Không chỉ duy trì điểm trung bình ở mức cao ở nhiều môn thi, Huế còn vươn lên xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố về kết quả thi tốt nghiệp THPT, tăng một bậc so với năm 2025 và tiếp tục góp mặt trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước.

Đặc biệt, kết quả thi năm nay cho thấy thế mạnh của học sinh Huế tiếp tục được duy trì ở nhiều môn. Có 6 môn thi của thành phố nằm trong nhóm 10 địa phương có điểm trung bình cao nhất cả nước, tăng 1 môn so với năm 2025. Trong đó, hóa học và địa lý cùng xếp thứ 3 toàn quốc với điểm trung bình lần lượt đạt 6,76 và 5,41; vật lý xếp thứ 8 (5,83 điểm); toán xếp thứ 9 (5,8 điểm); sinh học và tiếng Anh cùng đứng thứ 10, với điểm trung bình tương ứng 6,01 và 4,99.

Mặt bằng điểm thi của TP. Huế cũng tiếp tục duy trì ở mức cao. Trong 12 môn thi được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố điểm trung bình toàn quốc, có 9 môn của thành phố đạt điểm trung bình cao hơn mức chung của cả nước, gồm: Toán, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, ngữ văn, công nghệ công nghiệp và công nghệ nông nghiệp.

Riêng môn ngữ văn, phổ điểm năm nay được giới chuyên môn đánh giá khá đẹp, khác với những băn khoăn của nhiều người sau khi kết thúc kỳ thi. Theo ông Trần Văn Toản, Tổ trưởng Tổ Ngữ văn, Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế, kết quả này phản ánh khá rõ mục tiêu phân hóa của đề thi. Nếu phần nghị luận xã hội đa số thí sinh đều nắm được yêu cầu, nhiều bài viết thể hiện sự hiểu biết và cách nhìn nhận thấu đáo về vấn đề đặt ra thì phần nghị luận văn học, với trọng tâm là cảm thụ thơ, đã tạo được sự phân hóa rõ nét giữa những học sinh có năng khiếu với các em chỉ đáp ứng yêu cầu cơ bản.

Tại Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế có 3 học sinh đạt 9,75 điểm môn ngữ văn - mức điểm cao nhất cả nước ở môn thi này.

Hướng đến đánh giá năng lực

Theo các giáo viên, sau 2 năm triển khai Kỳ thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, phổ điểm năm nay phản ánh khá rõ hiệu quả của quá trình đổi mới dạy học và kiểm tra, đánh giá trong nhà trường. Đề thi được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực, không chỉ kiểm tra kiến thức mà còn chú trọng đánh giá khả năng tư duy, vận dụng của học sinh. Vì vậy, kết quả thi năm nay được xem là thước đo sát hơn với năng lực thực chất của người học.

Ông Ngô Đắc Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trường Tộ cho hay, phổ điểm năm nay cho thấy định hướng đổi mới kiểm tra, đánh giá của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đang phát huy hiệu quả. Những học sinh có khả năng tư duy, biết vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề sẽ có nhiều cơ hội đạt điểm cao hơn so với cách học ghi nhớ, học thuộc trước đây.

Tại Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT. Dù mặt bằng điểm thi của cả nước ở nhiều môn thấp hơn năm trước, điểm trung bình các môn của nhà trường vẫn cao hơn mức trung bình toàn quốc. Đặc biệt, trường có một học sinh đạt điểm 10 môn lịch sử.

Năm nay, việc Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm các môn dùng phổ điểm của 5 tổ hợp xét tuyển truyền thống ngay sau khi có kết quả thi là thông tin rất hữu ích đối với thí sinh. Không chỉ biết điểm số của mình, các em còn có cơ sở để cân nhắc lựa chọn ngành học, trường học và xây dựng chiến lược đăng ký nguyện vọng phù hợp.

Nhìn lại kết quả những năm gần đây cho thấy, chất lượng giáo dục của Huế có bước tiến rõ rệt. Nếu như năm 2022, phổ điểm của thành phố chỉ xếp thứ 29/63 tỉnh, thành thì năm 2023 vươn lên vị trí 26, năm 2024 đứng thứ 25. Đến năm 2025, Huế lần đầu tiên góp mặt trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước với vị trí thứ 9/34 và tiếp tục bứt phá lên vị trí thứ 8/34 trong năm 2026.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh, kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục phổ thông của thành phố, đồng thời phản ánh hiệu quả của quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo đúng định hướng. Đây là thành quả của sự đổi mới từ phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá đến sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh trong toàn ngành. Kết quả này cũng phản ánh sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND TP. Huế và sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, góp phần giữ vững vị thế của Huế trong nhóm những địa phương có chất lượng giáo dục hàng đầu cả nước.