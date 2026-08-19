  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 19/08/2026 18:42

Triệt phá đường dây đưa gần 9.300 kíp nổ từ Lào vào Việt Nam

HNN.VN - Ngày 19/8, Phòng An ninh kinh tế, Công an thành phố cho biết vừa phối hợp các đơn vị triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ từ Lào vào Việt Nam, thu giữ gần 9.300 kíp nổ điện.

Làm rõ nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộngGiữ vững an ninh, phục vụ Nhân dânSiết chặt sát hạch, nâng cao ý thức người lái xe

 Lực lượng công an lấy lời khai các đối tượng liên quan đến vụ án.

Lần theo dấu vết

Thông qua cơ chế trao đổi thông tin nghiệp vụ, lực lượng Công an và Hải quan khu vực XI kịp thời nhận diện những phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải hành khách quốc tế để vận chuyển hàng cấm, hàng hóa thuộc diện quản lý đặc biệt từ Lào vào Việt Nam.

Cuối tháng 6 và đầu tháng 7/2026, từ nguồn tin nghiệp vụ, đơn vị nắm được thông tin một số đối tượng đang tập kết, thu gom số lượng lớn vật liệu nổ tại Lào, sau đó sử dụng xe khách chạy tuyến Lào - Việt Nam vận chuyển vào Việt Nam. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, đơn vị phối hợp với các phòng nghiệp vụ xác minh nguồn tin, rà soát đối tượng, phương tiện, tuyến vận chuyển và quy luật hoạt động của các đối tượng.

Qua đó, lực lượng công an phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ từ Lào về Việt Nam, đi qua địa bàn thành phố Huế để đưa đến các địa phương khác tiêu thụ.

Số kíp nổ điện bị thu giữ trong quá trình đấu tranh, triệt phá đường dây. 

Lật tẩy thủ đoạn tinh vi

Ngày 9/7, qua công tác xác minh, Phòng An ninh kinh tế phối hợp các phòng nghiệp vụ và Đội Kiểm soát Hải quan - Chi cục Hải quan khu vực IX phát hiện 5 thùng xốp được vận chuyển bằng xe khách, tổng trọng lượng gần 2 tạ, nghi bên trong chứa các loại kíp nổ điện.

Tiếp tục đấu tranh, mở rộng xác minh từ ngày 9/7 đến ngày 17/7, lực lượng chức năng làm rõ đường dây vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ từ Lào vào Việt Nam, thu giữ tổng cộng gần 9.300 kíp nổ điện.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng An ninh kinh tế, Công an thành phố Huế khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ”, xảy ra tại thôn Lộc An, thành phố Huế ngày 9/7. Toàn bộ hồ sơ, tài liệu và vật chứng được chuyển đến Phòng An ninh điều tra, Công an thành phố Huế tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cùng ngày, Phòng An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Đ.V.T (trú tỉnh Quảng Ngãi) và V.Q.K (trú tại TP. Đà Nẵng) về hành vi liên quan đến vụ án.

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen Công an thành phố Huế. Đây là sự ghi nhận, động viên đồng thời tiếp thêm động lực để lực lượng công an thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
huếcông anbắt giữđường dâybuôn lậukíp nổ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Chiều 19/8, Đoàn giám sát Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND thành phố về tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn giai đoạn 2024 - 2026.

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Hiến kế bảo vệ, phát huy giá trị Lễ hội điện Huệ Nam

Từ việc giữ tính thiêng trong thực hành hầu đồng, tránh biến tướng, thương mại hóa, đến giải bài toán an toàn trước áp lực đám đông; từ bảo tồn gắn với chuyển đổi số, phát triển văn hóa - du lịch, đến hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý và lộ trình hồ sơ đề cử UNESCO… là những vấn đề quan trọng được các chuyên gia đặt ra tại hội thảo về Lễ hội điện Huệ Nam (hay còn gọi là điện Hòn Chén).

Hiến kế bảo vệ, phát huy giá trị Lễ hội điện Huệ Nam
Làm rõ nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Ngày 19/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố cho biết đang phối hợp với một số đơn vị liên quan điều tra, làm rõ hành vi của nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách trên nhiều tuyến đường, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn.

Làm rõ nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng
Siết chặt sát hạch, nâng cao ý thức người lái xe

Ngày 18/8, tại Trung tâm Sát hạch lái xe loại 3 thuộc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp đào tạo lái xe ô tô - mô tô Masco, Hội đồng sát hạch thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế tổ chức kỳ sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho gần 500 thí sinh.

Siết chặt sát hạch, nâng cao ý thức người lái xe

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top