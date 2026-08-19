Triệt phá đường dây đưa gần 9.300 kíp nổ từ Lào vào Việt Nam

Lực lượng công an lấy lời khai các đối tượng liên quan đến vụ án.

Lần theo dấu vết

Thông qua cơ chế trao đổi thông tin nghiệp vụ, lực lượng Công an và Hải quan khu vực XI kịp thời nhận diện những phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải hành khách quốc tế để vận chuyển hàng cấm, hàng hóa thuộc diện quản lý đặc biệt từ Lào vào Việt Nam.

Cuối tháng 6 và đầu tháng 7/2026, từ nguồn tin nghiệp vụ, đơn vị nắm được thông tin một số đối tượng đang tập kết, thu gom số lượng lớn vật liệu nổ tại Lào, sau đó sử dụng xe khách chạy tuyến Lào - Việt Nam vận chuyển vào Việt Nam. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, đơn vị phối hợp với các phòng nghiệp vụ xác minh nguồn tin, rà soát đối tượng, phương tiện, tuyến vận chuyển và quy luật hoạt động của các đối tượng.

Qua đó, lực lượng công an phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vật liệu nổ từ Lào về Việt Nam, đi qua địa bàn thành phố Huế để đưa đến các địa phương khác tiêu thụ.

Số kíp nổ điện bị thu giữ trong quá trình đấu tranh, triệt phá đường dây.

Lật tẩy thủ đoạn tinh vi

Ngày 9/7, qua công tác xác minh, Phòng An ninh kinh tế phối hợp các phòng nghiệp vụ và Đội Kiểm soát Hải quan - Chi cục Hải quan khu vực IX phát hiện 5 thùng xốp được vận chuyển bằng xe khách, tổng trọng lượng gần 2 tạ, nghi bên trong chứa các loại kíp nổ điện.

Tiếp tục đấu tranh, mở rộng xác minh từ ngày 9/7 đến ngày 17/7, lực lượng chức năng làm rõ đường dây vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ từ Lào vào Việt Nam, thu giữ tổng cộng gần 9.300 kíp nổ điện.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng An ninh kinh tế, Công an thành phố Huế khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ”, xảy ra tại thôn Lộc An, thành phố Huế ngày 9/7. Toàn bộ hồ sơ, tài liệu và vật chứng được chuyển đến Phòng An ninh điều tra, Công an thành phố Huế tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cùng ngày, Phòng An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Đ.V.T (trú tỉnh Quảng Ngãi) và V.Q.K (trú tại TP. Đà Nẵng) về hành vi liên quan đến vụ án.

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen Công an thành phố Huế. Đây là sự ghi nhận, động viên đồng thời tiếp thêm động lực để lực lượng công an thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.