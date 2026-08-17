Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 86, phát hành ngày 20/8

Trang Nhất Huế ngày nay Cuối tuần số 86





Khai thác di sản: Hướng đến “ít mà tinh” là bài viết trên trang Nhất trên Huế ngày nay Cuối tuần kỳ này, của tác giả Liên Minh.

Thông tin về về nỗ lực khai thác giá trị dịch vụ ở Đại Nội và điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế, tác giả cho biết, thay vì tập trung vào lượng khách, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô (BTDTCĐ) Huế đang chuyển hướng khai thác dịch vụ tại Đại Nội và các điểm di tích theo hướng chọn lọc sản phẩm, nâng chất lượng trải nghiệm, hướng đến nhóm khách có mức chi tiêu cao. Show diễn nghệ thuật, ẩm thực cung đình, trải nghiệm làng nghề, giáo dục di sản và các sản phẩm mang dấu ấn hoa văn cung đình… được kỳ vọng vừa tăng nguồn thu, vừa giảm áp lực lên di tích.

Ghi dấu trên Trang Phóng sự - Ghi chép tuần này là bài viết “Thỏa giấc mơ an cư” của tác giả Nguyễn Khánh.

…Chiều cuối tuần, những căn hộ mới tại tòa nhà West Sky (OXH1) thuộc Khu đô thị Ecogarden, phường Vỹ Dạ, TP. Huế - một trong những dự án NOXH trên địa bàn, rộn rã tiếng cười nói. Sau khi chủ đầu tư tiến hành bàn giao căn hộ, nhiều gia đình lỉnh kỉnh vận chuyển đồ đạc và gọi thợ hoàn thiện nội thất để đến ở. Nhiều nhà cũng tất bật chuẩn bị mâm cơm tân gia cho gia đình của mình. Đó là một phần trong bức tranh hạnh phúc của những gia đình vừa đón nhận niềm vui sở hữu một căn nhà ở xã hội được tác giả dẫn dắt.

"Thỏa giấc mơ an cư" trên trang Tám

Trong bài, nhân vật Hoàng Viết Đạt (30 tuổi, mua căn hộ tại tòa nhà W1) đang khẩn trương hoàn thiện những khâu cuối cùng cho tổ ấm mới. Nhìn lại chặng đường đã qua, anh không giấu được sự xúc động. Anh Đạt cho biết, làm nghề hướng dẫn viên du lịch với đặc thù công việc là di chuyển liên tục, từng chịu cảnh đi về vất vả giữa quê nhà (xã Quảng Điền, TP. Huế) và trung tâm thành phố nên khá bất tiện…

Bên cạnh đó, Huế ngày nay Cuối tuần kỳ này còn có các bài viết: Giữ vẻ đẹp sông Hương từ những điều nhỏ nhất - Từ Ân; Y tế Huế từ vị thế chuyên sâu đến tầm khu vực - Thanh Hương; Quảng bá Huế từ những trải nghiệm chân thật - Hữu Phúc; Học nữ công thời số hóa - Tuệ Lâm; Những người trẻ với âm nhạc - Phạm Phước Châu; Để di sản không chỉ là ký ức - Yên Chi; Mùa hiếu hạnh - Nguyên Thu; Những mùa vàng thương nhớ - Thương Thương; Mục tiêu mới của thể thao Huế - Hàn Đăng; Hòa quỳnh nở muộn - Nhật Thành…