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Phường Phong Phú còn 4 trường học sau sắp xếp

HNN.VN - Sáng 19/8, phường Phong Phú tổ chức Lễ công bố các quyết định thành lập cơ sở giáo dục công lập và công tác cán bộ sau sắp xếp trên địa bàn.

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Lãnh đạo phường Phong Phú trao quyết định, chúc mừng cán bộ lãnh đạo các đơn vị trường học trên địa bàn.

Theo các quyết định được công bố, phường Phong Phú sắp xếp, tổ chức lại từ 9 trường thành 4 trường, gồm: Trường Mầm non Phong Thạnh trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Điền Hương và Trường Mầm non Điền Môn; Trường Mầm non Phong Phú trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Điền Hòa và Trường Mầm non Điền Lộc.

Trường Tiểu học Phong Phú được tổ chức lại trên cơ sở Trường Tiểu học Điền Hương, Trường Tiểu học Điền Lộc và tiếp nhận học sinh khối tiểu học của Trường TH&THCS Nguyễn Lộ Trạch, Trường TH&THCS Điền Hòa. Trường THCS Phong Phú được tổ chức lại trên cơ sở Trường THCS Điền Lộc và tiếp nhận học sinh khối THCS của hai trường TH&THCS nói trên.

Cùng với việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, phường Phong Phú công bố nhân sự lãnh đạo, quản lý tại các trường; thành lập 4 chi bộ và kiện toàn cấp ủy chi bộ tại các trường học.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phan Hồng Anh khẳng định, việc sắp xếp, tổ chức lại trường học nhằm kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn. Đồng chí đề nghị các cấp ủy, ban giám hiệu các trường khẩn trương ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ, bảo đảm hoạt động liên tục, thông suốt; chú trọng công tác tư tưởng, giữ gìn đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên. Các chi bộ mới thành lập cần sớm xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, duy trì nền nếp sinh hoạt và phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong nhà trường.

Song Minh
 Từ khóa:
sắp xếptrường họcphong phúkiện toànquyết địnhgiáo dục
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