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ClockThứ Tư, 19/08/2026 18:18

Mời đón đọc Huế ngày nay, phát hành ngày 20/8

HNN.VN - Điểm nhấn ở trang Thời sự - Chính trị là bài “Chủ động hành động, tạo chuyển biến từ cơ sở”. Từ thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bài viết cho thấy yêu cầu đối với cán bộ không chỉ là làm đúng, làm đủ mà cần chủ động nhìn thấy vấn đề, đề xuất cách làm và chịu trách nhiệm về kết quả.

Mời đón đọc Huế ngày nay số 502, phát hành ngày 18/8Mời đón đọc Huế ngày nay, phát hành ngày 17/8

Trang nhất Báo Huế ngày nay số 504, phát hành ngày 20/8/2026.

Ở lĩnh vực kinh tế, “Đổi mới tư duy, nâng tầm hợp tác xã” đưa bạn đọc đến với những mô hình du lịch cộng đồng đang chuyển từ cách làm dựa nhiều vào kinh nghiệm sang quản trị, ứng dụng công nghệ và quảng bá trên nền tảng số.

Khi năm học mới đang đến gần, bài “Tạo đà bước chuyển trong năm học mới” ghi nhận những kết quả tích cực của giáo dục Huế.  Từ nền tảng đó, năm học 2026-2027 đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới quản trị, nâng chất lượng đội ngũ, đẩy mạnh chuyển đổi số và từng bước đưa kỹ năng sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm vào giáo dục.

 Nhiều thông tin đáng chú ý trên trang Giáo dục - Văn hóa.

Đáng chú ý ở lĩnh vực văn hóa là bài “Chuyên gia hiến kế bảo vệ, phát huy giá trị Lễ hội điện Hòn Chén”. Điểm nhấn là thông tin Huế cùng nhiều địa phương đã đồng thuận tham gia xây dựng hồ sơ “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na” gửi UNESCO, mở thêm cơ hội bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại.

Một cách làm mới tuyến cơ sở đang phát huy hiệu quả được thể hiện qua bài viết: “Nhà văn hóa số ở Thuận An: Đưa dịch vụ công đến gần dân”. Với những khu dân cư cách trung tâm hành chính 12 - 15km, các điểm dịch vụ công cộng đồng giúp người dân giảm quãng đường đi lại, đồng thời từng bước làm quen với thủ tục trực tuyến. Sau gần một tháng, 4 điểm đã hỗ trợ thực hiện 82 hồ sơ.

Trang Bạn đọc - Pháp luật đề cập tình trạng xây thêm công trình trong vùng giải phóng mặt bằng tại xã Chân Mây - Lăng Cô. Quan điểm của địa phương là vừa tuyên truyền, giải thích, vừa kiên quyết xử lý trường hợp cố tình vi phạm, tránh lãng phí và phát sinh vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng.

Ngoài ra, Huế ngày nay số 504 còn có nhiều thông tin về thi hành án dân sự, văn hóa, xã hội và những vấn đề bạn đọc quan tâm.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Huế ngày nay
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