Phát động Cuộc thi viết toàn quốc “Kỷ vật vàng” năm 2026

Cuộc thi viết “Kỷ vật vàng 2026” được phát động trên phạm vi toàn quốc từ ngày 28/6/2026 đến hết ngày 25/9/2026.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm, lưu giữ và tôn vinh những giá trị văn hóa, lịch sử, tình cảm gia đình và ký ức cá nhân được gửi gắm trong những kỷ vật bình dị của mỗi con người. Đó có thể là chiếc nhẫn cưới đã đi cùng năm tháng, chiếc đồng hồ cũ của cha, bức ảnh gia đình đã ngả màu thời gian hay bất kỳ vật phẩm nào lưu giữ những câu chuyện đáng nhớ của cuộc đời.

Trong bối cảnh xã hội hiện đại với nhịp sống ngày càng nhanh, nhiều giá trị tinh thần đứng trước nguy cơ bị lãng quên, cuộc thi được kỳ vọng trở thành cầu nối giữa các thế hệ, góp phần lan tỏa những câu chuyện đẹp về tình thân, lòng biết ơn, sự hy sinh và những giá trị nhân văn bền vững trong đời sống.

Phát biểu tại lễ phát động, Nhà báo Hà Diệu Hiền, Phó Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Thời trang vàng, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, cho biết: "Cuộc thi 'Kỷ vật vàng' không chỉ là một sân chơi văn học đơn thuần mà còn là hành trình đi tìm những ký ức đẹp, những giá trị tinh thần quý giá đang được lưu giữ trong mỗi gia đình Việt Nam. Chúng tôi mong muốn mỗi tác phẩm tham gia sẽ trở thành một câu chuyện truyền cảm hứng, góp phần nuôi dưỡng tình yêu gia đình, lòng biết ơn và sự kết nối giữa các thế hệ".

Cuộc thi được phát động trên phạm vi toàn quốc từ ngày 28/6/2026 đến hết ngày 25/9/2026. Đối tượng dự thi là tất cả công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trong nước hoặc ở nước ngoài.

Các tác phẩm dự thi được thể hiện dưới hình thức tản văn hoặc ký sự, có độ dài từ 500-2.000 từ, phản ánh câu chuyện gắn liền với một kỷ vật có thật trong đời sống. Mỗi bài dự thi cần gửi kèm tối thiểu 2 hình ảnh rõ nét về kỷ vật được nhắc đến trong tác phẩm.

Bài dự thi được gửi qua địa chỉ email: Kyvat.thoitrangvang@gmail.com với đầy đủ các thông tin tác giả gồm: họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, email liên hệ.

Hội đồng Ban Giám khảo quy tụ nhiều chuyên gia, nhà báo, nhà văn uy tín gồm: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Tiến sĩ Lê Ngọc Dũng, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam; Nhà báo Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng Ban Nhân Dân điện tử, Báo Nhân Dân; Nhà báo Nguyễn Văn Minh, Tổng Biên tập Báo Công thương; Nhà báo Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn hóa; Đại tá, Nhà văn Đặng Vương Hưng; Nhà báo Hà Diệu Hiền, Phó Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Thời trang vàng.

Chia sẻ về ý nghĩa cuộc thi, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Ban Giám khảo, nhận định: "Kỷ vật không chỉ là những vật thể vô tri mà là nơi lưu giữ ký ức, văn hóa và tình cảm của con người. Mỗi câu chuyện được kể từ một kỷ vật đều chứa đựng những giá trị nhân văn sâu sắc. Tôi tin rằng cuộc thi sẽ góp phần khơi dậy tình yêu gia đình, lòng tự hào về cội nguồn và những giá trị tốt đẹp của người Việt".

Trong vai trò đạo diễn nghệ thuật của chương trình, Nghệ sĩ Ưu tú Trịnh Mai Nguyên, Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, cho biết: "Điều đặc biệt của cuộc thi nằm ở cảm xúc chân thực. Mỗi kỷ vật đều có đời sống riêng và mỗi tác phẩm dự thi sẽ là một lát cắt sinh động của ký ức. Chúng tôi mong muốn mang những câu chuyện ấy đến gần hơn với công chúng bằng nhiều hình thức thể hiện sáng tạo và giàu cảm xúc".

Các tác phẩm dự thi sẽ được chấm điểm độc lập theo bộ tiêu chí gồm: Giá trị câu chuyện (40%), Chất lượng thể hiện (20%), Giá trị của kỷ vật (25%) và khả năng lan tỏa trong cộng đồng (15%).

Về cơ cấu giải thưởng, Ban tổ chức sẽ trao: 1 giải Nhất trị giá 10.000.000 đồng cùng Cúp và Giấy chứng nhận; 2 giải Nhì, mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng cùng Cúp và Giấy chứng nhận; 3 giải Ba, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng cùng Cúp và Giấy chứng nhận; 9 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng cùng Cúp và Giấy chứng nhận.

Lễ trao giải dự kiến được tổ chức trong tháng 10/2026 tại Hà Nội với sự tham gia của các tác giả đoạt giải, Ban Giám khảo, đại diện cơ quan báo chí, các đơn vị tài trợ và đông đảo khách mời. Chương trình sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa như: trưng bày các kỷ vật tiêu biểu, giao lưu với tác giả, trình diễn nghệ thuật và công bố những câu chuyện xúc động nhất được lựa chọn từ cuộc thi.

Thông qua “Kỷ vật vàng” 2026, Ban tổ chức mong muốn góp phần gìn giữ ký ức, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp và xây dựng một không gian để những câu chuyện bình dị nhưng giàu cảm xúc của người Việt được tiếp tục sống mãi với thời gian.

Thông tin liên hệ: Ban Thư ký Cuộc thi “Kỷ vật vàng” 2026 Email: Kyvat.thoitrangvang@gmail.com Hotline: 0937372555-0973841987 Địa chỉ: Tạp chí điện tử Thời Trang Vàng, Cung Tri Thức, số 1 Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, Hà Nội

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