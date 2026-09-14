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Phát động cuộc thi “Tiếng nói Xanh” mùa 4 dành cho học sinh THPT trên toàn quốc

HNN.VN - Sáng 14/9, Trường THPT Thuận Hóa, thuộc Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, phối hợp với Quỹ Vì Tương Lai Xanh tổ chức chương trình giới thiệu và phát động cuộc thi “Tiếng nói Xanh” mùa 4 dành cho học sinh THPT trên toàn quốc.

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Học sinh tham gia ý kiến tại chương trình.

Chương trình cung cấp cho học sinh những thông tin về cuộc thi “Tiếng nói Xanh”, đồng thời mở ra không gian để các em tìm hiểu về những vấn đề môi trường, xã hội đang đặt ra trong cuộc sống. Qua đó, học sinh có thêm góc nhìn về vai trò, trách nhiệm của người trẻ trong việc bảo vệ môi trường và xây dựng lối sống thân thiện với cộng đồng.

Phần giao lưu trực tiếp với đại diện Quỹ Vì Tương Lai Xanh thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh. Các em đặt nhiều câu hỏi về môi trường, phát triển bền vững, trách nhiệm của người trẻ và những giải pháp có thể thực hiện từ những việc gần gũi trong cuộc sống. Qua trao đổi, học sinh được khuyến khích bày tỏ quan điểm, chia sẻ ý tưởng và mạnh dạn đề xuất những sáng kiến vì cộng đồng.

Không khí chương trình trở nên sôi nổi hơn với hoạt động “Green Quick Quiz”. Thông qua những câu hỏi nhanh, học sinh có dịp kiểm tra kiến thức về môi trường, lối sống xanh và các vấn đề phát triển bền vững.

Với “Tiếng nói Xanh”, học sinh không chỉ có thêm một sân chơi hùng biện, tranh biện mà còn được rèn luyện cách trình bày, giao tiếp, làm việc nhóm và nhìn nhận một vấn đề từ nhiều góc độ. Quan trọng hơn, cuộc thi tạo cơ hội để các em nói lên suy nghĩ, đưa ra sáng kiến và thể hiện trách nhiệm của mình trước những vấn đề đang đặt ra với môi trường và cộng đồng.

Hoàng Thế
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