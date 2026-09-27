Phát động Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2026

Trao quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu tại lễ phát động, lãnh đạo Sở Y tế nhấn mạnh, NCT không chỉ là đối tượng cần được chăm sóc, hỗ trợ mà còn là nguồn lực quý giá với vốn sống, kinh nghiệm, tri thức và những giá trị được tích lũy qua nhiều thế hệ. Trong bối cảnh già hóa dân số, công tác NCT cần chuyển từ chăm sóc đơn thuần sang chăm sóc gắn với phát huy vai trò, tạo điều kiện để NCT tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc và đóng góp phù hợp cho gia đình, cộng đồng và xã hội.

Hiện toàn thành phố ó 211.250 NCT, chiếm 16,9% dân số. Trong đó, 56.711 người đang hưởng chế độ trợ giúp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng và gần 200 người được nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội. Thành phố cũng duy trì nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các câu lạc bộ và mô hình Liên thế hệ tự giúp nhau, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NCT.

Trao giải cho các tập thể có số lượt người tham gia nhiều và có người đạt giải Hội thi trực tuyến tìm hiểu chính sách pháp luật về người cao tuổi

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận NCT có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm, thiếu người chăm sóc hoặc chưa tiếp cận đầy đủ các dịch vụ phù hợp. Vì vậy, thành phố xác định tiếp tục thực hiện đầy đủ chính sách đối với NCT; quan tâm chăm lo NCT khó khăn, cô đơn, không nơi nương tựa; phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, chăm sóc xã hội và hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp.

Dịp này, Sở Y tế tổ chức lễ trao giải Hội thi trực tuyến tìm hiểu chính sách pháp luật về NCT trên địa bàn thành phố. Theo đó, trao giấy chứng nhận cho 4 cá nhân đạt giải Nhất, 4 cá nhân đạt giải Nhì, 4 cá nhân đạt giải Ba, 4 cá nhân đại giải khuyến khích và 5 tập thể có số lượt người tham gia nhiều và có người đạt giải Hội thi với tổng giá trị giải thưởng là 22.300.000 đồng.

Tại Lễ phát động, các ban ngành đã trao nhiều phần quà ý nghĩa cho NCT có hoàn cảnh khó khăn góp phần sẻ chia, động viên tinh thần cho NCT trên địa bàn phường Phú Bài.