Trường THPT Nguyễn Trường Tộ: 35 năm chuyển mình, khẳng định chất lượng

Kỷ niệm 35 năm là dịp để Trường THPT Nguyễn Trường Tộ tri ân, gặp gỡ các thế hệ nhà giáo, học sinh

Được thành lập năm 1991, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ trải qua những năm đầu với nhiều khó khăn của mô hình bán công. Năm 2010, trường chuyển sang loại hình công lập, mở ra chặng đường phát triển mới. Từ đây, nhà trường đẩy mạnh đổi mới quản trị, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, đầu tư cơ sở vật chất, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Chất lượng giáo dục của trường có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 2 năm học gần đây, tỷ lệ học sinh đạt kết quả học tập loại tốt và khá duy trì trên 93%. Giáo dục mũi nhọn tiếp tục là điểm sáng. Trong 5 năm học gần đây, học sinh của trường đạt 152 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố. Riêng năm học 2025-2026, trường đạt 47 giải, cao nhất từ trước đến nay.

Nhà trường chú trọng nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, ngoại ngữ và giáo dục di sản. Học sinh đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi về văn hóa, lịch sử, di sản, chuyển đổi số và giáo dục địa phương, trong đó có các giải Nhất tại cuộc thi “Chúng em yêu di sản”, “Sách với di sản Huế” và “Khám phá Cửu đỉnh bằng trải nghiệm số”. Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, với 3 khối nhà học tập và làm việc, 20 phòng học, 5 phòng học bộ môn, thư viện đạt chuẩn và hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chuyển đổi số.

Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2023-2028, tầm nhìn đến năm 2033, trường tập trung vào nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chuyển đổi số, xây dựng trường học hạnh phúc và tăng cường hội nhập quốc tế. Nhà trường hướng tới mô hình “Trường học khỏe mạnh - trường học thông minh - trường học hạnh phúc”, đẩy mạnh STEM/STEAM, năng lực số, ngoại ngữ và sử dụng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm.