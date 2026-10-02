Trang bị kỹ năng phòng ngừa ma túy và bạo lực học đường

Học sinh giao lưu, trao đổi với chuyên gia về kỹ năng phòng, chống ma túy và bạo lực học đường.

Tại chương trình, hơn 1.500 học sinh được phổ biến các nội dung về phòng, chống ma túy, giúp các em hiểu rõ những tác hại, hệ lụy của ma túy đối với sức khỏe, học tập và cuộc sống. Đồng thời, nhận biết các tình huống tiềm ẩn nguy cơ, thận trọng trước những lời mời, rủ rê, lôi kéo và biết cách từ chối.

Ở chuyên đề phòng, chống bạo lực học đường, nội dung tuyên truyền hướng đến xây dựng cách ứng xử tích cực, giúp học sinh nhận biết các biểu hiện của bạo lực, bắt nạt và những nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, xung đột. Các em cùng tìm hiểu cách kiểm soát cảm xúc, lắng nghe, tôn trọng và giải quyết bất đồng phù hợp; đồng thời hiểu được trách nhiệm của bản thân trong việc không tham gia, cổ vũ hay tiếp tay cho hành vi bạo lực.

Đại diện Trung tâm Thanh thiếu nhi TP. Huế cho biết, các nội dung được triển khai thông qua hình thức giao lưu, trao đổi và tương tác trực tiếp nhằm tạo điều kiện để học sinh chia sẻ suy nghĩ, đặt câu hỏi và cùng thảo luận cách ứng xử trước những tình huống thực tế.

Chương trình giúp học sinh có thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để nhận biết, phòng ngừa và ứng phó với các nguy cơ liên quan đến ma túy, bạo lực học đường. Từ đó, chủ động bảo vệ bản thân, ứng xử phù hợp và góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện.