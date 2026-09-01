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ClockThứ Ba, 01/09/2026 14:49

Trường THPT Tam Giang kỷ niệm 50 năm thành lập

HNN.VN - Ngày 1/9, Trường THPT Tam Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1976-2026). Đây là dịp để các thế hệ thầy và trò cùng nhìn lại chặng đường xây dựng, trưởng thành.

50 năm Trường THPT Tam Giang: Giữ nền truyền thống, tạo đà phát triểnNửa thế kỷ bền bỉ truyền lửa

 Tập thể giáo viên Trường THPT Tam Giang tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập

Thành lập năm 1976, Trường THPT Tam Giang trải qua nhiều lần thay đổi mô hình, tên gọi, từ Trường Trung học Hương Điền, Trường cấp 3 Phong Điền, Trường Phổ thông trung học số 3 Hương Điền, Trường Phổ thông cấp 2 - 3 Tam Giang đến Trường THPT Tam Giang hôm nay.

Qua 50 năm, quy mô nhà trường từng bước được mở rộng, có năm lên đến 36 lớp với hơn 1.500 học sinh. Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, đến nay, trường đạt chuẩn quốc gia, có hệ thống phòng học, trang thiết bị phục vụ dạy và học ngày càng đồng bộ, hiện đại. Hiện, 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn; nhiều thầy cô đạt danh hiệu giáo viên giỏi, chiến sĩ thi đua các cấp. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT được duy trì ở mức cao; số học sinh trúng tuyển đại học tăng qua từng năm. Giáo dục mũi nhọn đạt nhiều kết quả tại các kỳ thi học sinh giỏi, hội thao, khoa học kỹ thuật các cấp.

Dấu ấn lớn nhất sau 50 năm không chỉ được thể hiện qua cơ sở vật chất hay những thành tích giáo dục, mà còn ở sự trưởng thành của hàng vạn học sinh. Nhiều cựu học sinh Trường THPT Tam Giang đang công tác trong các lĩnh vực quân đội, công an, y tế, giáo dục, khoa học, kỹ thuật, kinh doanh...

Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo nhà trường bày tỏ lòng tri ân đối với các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã đặt nền móng và cống hiến cho sự phát triển của trường. Những đóng góp thầm lặng của các thế hệ đi trước đã góp phần tạo nên diện mạo và vị thế của Trường THPT Tam Giang hôm nay. Bước vào chặng đường mới, Trường THPT Tam Giang xác định tiếp tục phát huy truyền thống 50 năm, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường học đường an toàn, hạnh phúc; tạo điều kiện để mỗi học sinh phát huy năng lực, phẩm chất và khát vọng vươn lên.

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