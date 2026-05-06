Phát động cuộc thi “Lối sống xanh - Đại sứ năng động bảo vệ môi trường” dành cho học sinh tiểu học

Các em học sinh Trường tiểu học Phương Mai thích thú với cuộc thi “Lối sống xanh - Đại sứ năng động bảo vệ môi trường”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng Phan Việt Hùng cho biết cuộc thi được tổ chức với mong muốn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh tiểu học đối với môi trường, từ đó hình thành thói quen sống xanh thông qua những hành động thiết thực trong đời sống hằng ngày.

Theo nhà báo Phan Việt Hùng, điểm mới của cuộc thi năm nay là việc tổ chức dưới hình thức clip trực tuyến. Đây không chỉ là sân chơi sáng tạo dành cho học sinh mà còn góp phần giúp các em tiếp cận môi trường số, từng bước hình thành năng lực số theo định hướng chuyển đổi số trong giáo dục.

“Thông qua việc quay dựng và gửi clip dự thi, các em sẽ được rèn luyện kỹ năng sử dụng công nghệ đúng cách, an toàn; đồng thời phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề - những năng lực cần thiết của công dân trong thời đại số”, nhà báo Phan Việt Hùng nhấn mạnh.

Đại diện đơn vị đồng hành, bà Lê Thị Hoài Thương, Giám đốc Đối ngoại Công ty trách nhiệm hữu hạn Nestlé Việt Nam, cho biết doanh nghiệp luôn hướng tới mục tiêu đồng hành cùng sự phát triển toàn diện của trẻ em Việt Nam, không chỉ về thể chất mà còn ở tinh thần và lối sống tích cực.

Theo bà Lê Thị Hoài Thương, việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng lối sống xanh từ sớm sẽ giúp các em hình thành trách nhiệm với cộng đồng và xã hội trong tương lai.

“Chúng tôi tin rằng những giá trị tốt đẹp được hình thành từ tuổi học đường sẽ theo các em trong suốt quá trình trưởng thành. Khi trẻ em biết quan tâm đến môi trường chung quanh, có ý thức với cộng đồng và duy trì lối sống tích cực, các em sẽ trở thành những công dân tự tin và có trách nhiệm”, bà Lê Thị Hoài Thương chia sẻ.

Tại chương trình, nhà giáo Ngô Phi Khanh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phương Mai, cũng kêu gọi học sinh toàn trường tích cực hưởng ứng cuộc thi, đồng thời kỳ vọng đây sẽ là hoạt động thiết thực giúp các em nâng cao ý thức phân loại rác, bảo vệ môi trường sống và lan tỏa những hành động đẹp trong cộng đồng.

Đối tượng tham gia là học sinh đang học tại các trường tiểu học trên toàn quốc. Thí sinh có thể dự thi cá nhân hoặc theo nhóm từ 2 đến 3 học sinh trong cùng một trường.

Các em sẽ thực hiện video clip có thời lượng từ 120 đến 300 giây, trình bày hiểu biết, sáng kiến hoặc hành động cụ thể liên quan đến bảo vệ môi trường, qua đó lan tỏa thông điệp về “lối sống xanh” tới cộng đồng.

Ban Tổ chức dự kiến trao nhiều giải thưởng dành cho tập thể và cá nhân. Trong đó, giải tập thể gồm các hạng mục Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cùng các danh hiệu như “Trường Xanh tiêu biểu”, “Trường Xanh sáng tạo”, “Trường Xanh hạnh phúc”.

Ở hạng mục cá nhân, ngoài các giải chính, Ban Tổ chức còn trao các danh hiệu như “Đại sứ Milo sáng tạo”, “Đại sứ Milo truyền cảm hứng”, “Sáng kiến Xanh”, “Đại sứ Lối sống xanh” và “Thí sinh được yêu thích nhất”.

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong học sinh tiểu học, đồng thời khuyến khích các em chủ động tham gia xây dựng lối sống xanh, thân thiện với môi trường ngay từ những hành động nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.

