PGS.TS. Đoàn Đức Lương giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, nhiệm kỳ 2025 - 2030

HNN.VN - Sáng 6/10, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Hội đồng Đại học Huế công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

PGS.TS. Đoàn Đức Lương nhận quyết định 

Trước đó, ngày 5/9/2025, Hội đồng Đại học Huế ban hành Nghị quyết số 55/NQ-HĐĐH về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, PGS.TS. Đoàn Đức Lương - Nhà giáo ưu tú, giảng viên cao cấp, hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Đoàn Đức Lương cam kết cùng với tập thể nhà trường tiếp tục giữ gìn khối đoàn kết sức mạnh, cùng thực hiện các nhiệm vụ chiến lược, các kế hoạch đề ra; Triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Đảng và các hoạt động của nhà trường, trong đó đáng chú ý là Nghị quyết 57, Nghị quyết 71 và Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Bên cạnh đó sẽ tăng cường triển khai quản trị đại học gắn với chuyển đổi số, giảm bớt khâu trung gian; Kết nối và triển khai hiệu quả các hoạt động cho 100 thành viên trong mạng lưới cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam, với vai trò là chủ tịch mạng lưới.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
Đại học Huế và khát vọng vươn tầm

Gần bảy thập kỷ, kể từ dấu mốc Viện Đại học Huế (1957), đặc biệt sau 30 năm tái lập (1994), Đại học Huế mang trong mình khát vọng khẳng định vị thế một đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, hướng đến nhóm 500 trường hàng đầu thế giới vào năm 2045.

