PGS.TS. Trần Thanh Đức giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Trao quyết định cho PGS.TS. Trần Thanh Đức

Dự lễ có đại diện lãnh đạo Thành ủy Huế; các sở, ban ngành liên quan; GS.TS. Trần Đăng Hòa - Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế; TS. Bùi Văn Lợi - Phó Giám đốc Phụ trách Đại học Huế…

Trước đó, ngày 5/9, Hội đồng Đại học Huế ban hành Nghị quyết số 58/NQ-HĐĐH về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, PGS.TS.GVCC. Trần Thanh Đức, Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS. Trần Thanh Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế bày tỏ niềm vinh dự và cam kết tiếp tục phát huy thành quả, vượt qua thách thức và tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, xây dựng đội ngũ quản lý, chuyên môn vững mạnh; tăng cường tự chủ tài chính, công khai minh bạch; nâng cao chất lượng đào tạo; đẩy mạnh khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học; thực hiện tốt công tác quản trị, đảm bảo quyền lợi cho viên chức, người lao động.

PGS.TS. Trần Thanh Đức cũng mong muốn sự đồng lòng, góp sức của toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên và sự hỗ trợ của Đại học Huế, các cơ quan, đối tác để phát huy sức mạnh tập thể, xây dựng và phát triển nhà trường. Đồng thời, đoàn kết trong tập thể lãnh đạo, tinh thần trách nhiệm cao, đặt lợi ích tập thể nhà trường lên trên hết; tận tụy, chủ động, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trên các lĩnh vực công tác, hoạt động, góp phần xứng đáng với truyền thống của nhà trường trong gần 60 năm qua.