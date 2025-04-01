Cùng trẻ rèn luyện trí tuệ cảm xúc

Các em học sinh lớp học Cầu vồng cùng chia sẻ cảm nhận, rút ra bài học từ các hình ảnh mà mình vừa xếp hình xong

Căn phòng nhỏ ấm cúng của lớp học Cầu vồng thường xuyên vang lên những tiếng “ồ” đầy phấn khích. Một “tòa tháp” gỗ - một “tòa tháp cảm xúc” của trò chơi rút thanh gỗ trở thành tâm điểm chú ý của các cô trò. Một học sinh nam nghiêng đầu, mắt chăm chú quan sát từng khe hở của các thanh gỗ đang xếp chồng lên nhau. Em rón rén rút thanh gỗ nhích ra từng chút một, tưởng chừng như vừa rút vừa nín thở. Cả lớp hồi hộp theo dõi, rồi cùng vỡ òa trong tiếng reo hò khi em thành công...

Trong thời đại mà trẻ em phải đối mặt với áp lực học tập, công nghệ và sự cô đơn ngày càng lớn, việc nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc trở thành một phần không thể thiếu trong giáo dục toàn diện. Lớp học Cầu vồng thành lập từ tháng 8/2022, là lớp học về trí tuệ cảm xúc đầu tiên ở Huế với mục tiêu giúp trẻ hiểu và làm bạn với cảm xúc; tự tin giao tiếp và kết nối xã hội; nuôi dưỡng yêu thương, đồng cảm; tập trung, chủ động trong học tập. Mỗi giáo viên tại lớp Cầu vồng đều được đào tạo chuyên sâu về tâm lý trẻ em và kỹ năng dẫn dắt cảm xúc, nhằm đảm bảo các em luôn được lắng nghe và đồng hành đúng cách.

Anh Tôn Thất Minh Thông - người sáng lập và điều hành lớp học Cầu vồng chia sẻ: “Nội dung giáo dục trí tuệ cảm xúc là một lĩnh vực mang tính tiên phong và còn nhiều mới lạ ở Huế. Thực tế, lớp học thông qua các hoạt động giáo dục trải nghiệm để giúp trẻ phát triển bản thân và nhận thức xã hội”.

Chương trình giáo dục của lớp học với các nội dung chính dựa trên 4 module được xây dựng bởi đội ngũ Cầu vồng cảm xúc và sự cố vấn của đội ngũ giảng viên Khoa Tâm lý học Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, gồm: nhận thức bản thân, phát triển bản thân, nhận thức xã hội, phát triển kỹ năng xã hội.

Cô Lâm Thu Ngân, giáo viên lớp học Cầu vồng bộc bạch: “Mỗi độ tuổi có những nhu cầu cảm xúc khác nhau. Ở độ tuổi mầm non, các bé cần sự ôm ấp, vỗ về, ban đầu thường e ngại và dễ khóc. Với các bé từ 6 - 9 tuổi thì nhiều em còn rụt rè và khá trầm tính. Độ tuổi 9 - 11 tuổi và 11 - 13 tuổi có nhiều cảm xúc mạnh, nghiêng về sự tập trung, muốn thể hiện quan điểm của bản thân nhiều hơn. Mỗi lớp sẽ có những chương trình học khác nhau để phù hợp với độ tuổi, cá tính và sở thích của các em”.

Nhiều phụ huynh có con em tham gia lớp học đã có những phản hồi tích cực, bày tỏ niềm tin và chia sẻ các con đã có những thay đổi đáng mừng. Có em bớt nóng giận, biết xin lỗi, biết chờ đợi. Có em từng lầm lì, nay bắt đầu chia sẻ, trò chuyện nhiều hơn.

Em Anh Quân, học sinh lớp 8, Trường THCS Thống Nhất bày tỏ: “Lớp học đã giúp em biết cách lắng nghe, biết chia sẻ với người khác, hiểu và điều chỉnh cảm xúc của mình. Em cũng tự tin hơn khi xử lý các tình huống trong cuộc sống hàng ngày”.

Điểm đặc biệt của mỗi buổi học là khoảng thời gian tĩnh lặng để mỗi thành viên kết nối lại với chính mình. Trong không gian yên ắng, các em ngồi xuống, nhắm mắt và hít thở sâu dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Một chai nước lắc kim tuyến được đặt giữa lớp. Ban đầu, các hạt kim tuyến di chuyển tựa lốc xoáy như dòng cảm xúc hỗn loạn, rồi dần lắng xuống, trong trẻo và tĩnh tại. Khoảnh khắc ấy giúp trẻ kết nối lại với chính mình, điều hòa cảm xúc và tìm thấy sự bình yên nội tại - đó là một trong những kỹ năng quan trọng để cảm xúc của mỗi trẻ dần được trưởng thành.