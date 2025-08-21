  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 21/08/2025 14:18

Học sinh đầu cấp tựu trường

HNN.VN - Sáng nay 21/8, hàng ngàn học sinh đầu cấp ở các bậc tiểu học, trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn thành phố náo nức đến trường, bắt đầu làm quen với mái trường, lớp học và bạn bè mới.

Năm học mới của học sinh khiếm thịThực hiện tốt chương trình đổi mới giáo dục phổ thôngQuảng Điền thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục

 Không khí chào đón học sinh lớp 1 tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt

Ngay từ sáng sớm, trước cổng các trường tiểu học, hình ảnh phụ huynh nắm tay con bước vào ngôi trường mới đã tạo nên một không khí đầy rộn ràng. Với nhiều em học sinh lớp 1, hôm nay là ngày đặc biệt đánh dấu bước khởi đầu trên hành trình học tập.

Nhiều trường tiểu học, như: Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Quang Trung (phường Thuận Hóa), Trần Quốc Toản (phường Phú Xuân), Thủy Lương (thị xã Hương Thủy)… đã chuẩn bị chu đáo các hoạt động chào đón học sinh đầu cấp. Từ những tiết mục văn nghệ vui tươi, không gian trường lớp trang trí nhiều màu sắc đến sự hướng dẫn tận tình của thầy cô, tất cả tạo nên một “ngày hội đến trường” đầy ấm áp.

Sau ngày tựu trường, một số trường tiểu học tổ chức cho học sinh lớp 1 làm quen với bảng chữ cái, chữ số và tập viết những nét cơ bản, khởi đầu cho hành trình học tập mới.

 Đưa con vào lớp 1

Tại các trường THCS và THPT, công tác đón học sinh lớp 6, lớp 10 được triển khai chu đáo, tạo sự an tâm cho phụ huynh và niềm háo hức cho học sinh. Ngay từ cổng trường, đội ngũ giáo viên, đoàn viên thanh niên đã có mặt để hỗ trợ, hướng dẫn.

Sau hoạt động chào đón, các em học sinh được giới thiệu về truyền thống của trường, được gặp gỡ thầy cô, bạn bè và khám phá môi trường học tập mới. Đặc biệt, nhà trường khuyến khích học sinh rèn sự tự tin ngay từ ngày đầu tiên: tự đi vào trường, tự tìm lớp, chủ động giao lưu, làm quen...

Ngày tựu trường không chỉ là cột mốc mở ra năm học mới mà còn là dịp để các em học sinh, đặc biệt là học sinh đầu cấp, bước đầu rèn luyện tính tự lập, sự tự tin và tinh thần đoàn kết. Từ hôm nay, hành trình học tập với nhiều trải nghiệm mới chính thức bắt đầu, hứa hẹn đem đến cho các em những kỷ niệm đẹp trong quãng đời học trò.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2025-2026, toàn thành phố tuyển sinh 21.829 học sinh lớp 1, 20.896 học sinh lớp 6 và 12.445 học sinh lớp 10.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Học sinhđầu cấptựu trường
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhân văn, kịp thời

Tín dụng dành cho học sinh, sinh viên (HSSV) là một trong những chương trình có tính nhân văn sâu sắc, tạo điều kiện cho HSSV không phải bỏ học giữa chừng do hoàn cảnh khó khăn.

Nhân văn, kịp thời
Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế:
Phối hợp trao 75 suất học bổng cho học sinh, sinh viên

Chiều 15/8, Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế phối hợp với Hệ thống khám chữa bệnh đa khoa Sài Gòn tổ chức chương trình trao học bổng cho học sinh - sinh viên vượt khó hiếu học năm học 2025-2026.

Phối hợp trao 75 suất học bổng cho học sinh, sinh viên
GS. Đào Hải Long truyền cảm hứng toán học cho học sinh

Sáng 15/8, tại Hội trường Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế, thầy và trò nhà trường có buổi giao lưu đặc biệt với GS. Đào Hải Long, người từng giành Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế (IMO) các năm 1994 và 1995.

GS Đào Hải Long truyền cảm hứng toán học cho học sinh
Học sinh đầu cấp tựu trường vào ngày 21/8

Nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị và triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2025 - 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế vừa thông báo lịch tựu trường, khai giảng và các yêu cầu tổ chức lễ khai giảng trên địa bàn thành phố.

Học sinh đầu cấp tựu trường vào ngày 21 8

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top