Học sinh đầu cấp tựu trường

Không khí chào đón học sinh lớp 1 tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt

Ngay từ sáng sớm, trước cổng các trường tiểu học, hình ảnh phụ huynh nắm tay con bước vào ngôi trường mới đã tạo nên một không khí đầy rộn ràng. Với nhiều em học sinh lớp 1, hôm nay là ngày đặc biệt đánh dấu bước khởi đầu trên hành trình học tập.

Nhiều trường tiểu học, như: Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Quang Trung (phường Thuận Hóa), Trần Quốc Toản (phường Phú Xuân), Thủy Lương (thị xã Hương Thủy)… đã chuẩn bị chu đáo các hoạt động chào đón học sinh đầu cấp. Từ những tiết mục văn nghệ vui tươi, không gian trường lớp trang trí nhiều màu sắc đến sự hướng dẫn tận tình của thầy cô, tất cả tạo nên một “ngày hội đến trường” đầy ấm áp.

Sau ngày tựu trường, một số trường tiểu học tổ chức cho học sinh lớp 1 làm quen với bảng chữ cái, chữ số và tập viết những nét cơ bản, khởi đầu cho hành trình học tập mới.

Đưa con vào lớp 1

Tại các trường THCS và THPT, công tác đón học sinh lớp 6, lớp 10 được triển khai chu đáo, tạo sự an tâm cho phụ huynh và niềm háo hức cho học sinh. Ngay từ cổng trường, đội ngũ giáo viên, đoàn viên thanh niên đã có mặt để hỗ trợ, hướng dẫn.

Sau hoạt động chào đón, các em học sinh được giới thiệu về truyền thống của trường, được gặp gỡ thầy cô, bạn bè và khám phá môi trường học tập mới. Đặc biệt, nhà trường khuyến khích học sinh rèn sự tự tin ngay từ ngày đầu tiên: tự đi vào trường, tự tìm lớp, chủ động giao lưu, làm quen...

Ngày tựu trường không chỉ là cột mốc mở ra năm học mới mà còn là dịp để các em học sinh, đặc biệt là học sinh đầu cấp, bước đầu rèn luyện tính tự lập, sự tự tin và tinh thần đoàn kết. Từ hôm nay, hành trình học tập với nhiều trải nghiệm mới chính thức bắt đầu, hứa hẹn đem đến cho các em những kỷ niệm đẹp trong quãng đời học trò.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2025-2026, toàn thành phố tuyển sinh 21.829 học sinh lớp 1, 20.896 học sinh lớp 6 và 12.445 học sinh lớp 10.