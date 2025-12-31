  • Huế ngày nay Online
Thế giới

EU hỗ trợ khẩn cấp Thụy Sĩ

ClockChủ Nhật, 04/01/2026 07:45
Liên minh châu Âu (EU) đã kích hoạt Cơ chế Bảo vệ dân sự EU nhằm hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy quán bar ở bang Valais, Thụy Sĩ, làm ít nhất 40 người chết và 119 người bị thương.

EU và Ấn Độ điều chỉnh chiến lược giữa biến động địa chính trịThông qua khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine: Bước tiến pháp lý lịch sử của EUEU đạt thỏa thuận về quỹ đoàn kết năm 2026 về di cư và tị nạn

Lực lượng an ninh được triển khai đến hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Tân Hoa xã) 

Trước yêu cầu của Thụy Sĩ, nhiều quốc gia thành viên EU đồng loạt trợ giúp. Hàng chục bệnh nhân bị thương nặng đã được chuyển tới các trung tâm điều trị bỏng chuyên biệt tại nhiều bệnh viện trên khắp châu Âu.

Đến nay, đã có 21 quốc gia thành viên EU tham gia hỗ trợ Thụy Sĩ, trong đó 18 nước hỗ trợ điều trị, 9 nước hỗ trợ vận chuyển và 6 quốc gia cung cấp chuyên gia đầu ngành. Trung tâm Điều phối ứng phó khẩn cấp của EU (ERCC) cũng đưa các sĩ quan liên lạc trực tiếp đến hiện trường để giám sát chiến dịch cấp cứu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen bày tỏ tinh thần đoàn kết với Thụy Sĩ, cam kết phối hợp mọi nguồn lực để hỗ trợ nạn nhân và gia đình họ vượt qua giai đoạn khó khăn. 

Kể từ khi được thành lập năm 2001, Cơ chế Bảo vệ dân sự EU đã xử lý hơn 820 yêu cầu hỗ trợ cả trong và ngoài khối. Nhờ sự tham gia của các nước thành viên EU và 10 quốc gia đối tác, cơ chế cho phép bất kỳ nước nào trên thế giới cũng có thể yêu cầu trợ giúp trong tình trạng khẩn cấp.

Giới chức Thụy Sĩ đang điều tra về nguyên nhân xảy ra vụ cháy, trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân liên quan. Công tố viên trưởng bang Valais cho biết, nhiều dấu hiệu cho thấy đám cháy bùng phát do các que pháo sáng được đưa đến quá gần trần nhà, nơi có vật liệu cách âm dễ cháy, khiến lửa lan nhanh và dữ dội.

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: EUhỗ trợkhẩn cấp Thụy Sĩ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bộ Quốc phòng tặng 1.000 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ

Ngày 16/12, thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, đoàn công tác Tổng công ty Sông Thu (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) do Đại tá Trịnh Minh Hải, Phó Tổng giám đốc làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, trao quà hỗ trợ cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và người dân bị ảnh hưởng sau mưa lũ.

Bộ Quốc phòng tặng 1 000 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top