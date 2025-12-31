EU hỗ trợ khẩn cấp Thụy Sĩ

Lực lượng an ninh được triển khai đến hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Trước yêu cầu của Thụy Sĩ, nhiều quốc gia thành viên EU đồng loạt trợ giúp. Hàng chục bệnh nhân bị thương nặng đã được chuyển tới các trung tâm điều trị bỏng chuyên biệt tại nhiều bệnh viện trên khắp châu Âu.

Đến nay, đã có 21 quốc gia thành viên EU tham gia hỗ trợ Thụy Sĩ, trong đó 18 nước hỗ trợ điều trị, 9 nước hỗ trợ vận chuyển và 6 quốc gia cung cấp chuyên gia đầu ngành. Trung tâm Điều phối ứng phó khẩn cấp của EU (ERCC) cũng đưa các sĩ quan liên lạc trực tiếp đến hiện trường để giám sát chiến dịch cấp cứu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen bày tỏ tinh thần đoàn kết với Thụy Sĩ, cam kết phối hợp mọi nguồn lực để hỗ trợ nạn nhân và gia đình họ vượt qua giai đoạn khó khăn.

Kể từ khi được thành lập năm 2001, Cơ chế Bảo vệ dân sự EU đã xử lý hơn 820 yêu cầu hỗ trợ cả trong và ngoài khối. Nhờ sự tham gia của các nước thành viên EU và 10 quốc gia đối tác, cơ chế cho phép bất kỳ nước nào trên thế giới cũng có thể yêu cầu trợ giúp trong tình trạng khẩn cấp.

Giới chức Thụy Sĩ đang điều tra về nguyên nhân xảy ra vụ cháy, trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân liên quan. Công tố viên trưởng bang Valais cho biết, nhiều dấu hiệu cho thấy đám cháy bùng phát do các que pháo sáng được đưa đến quá gần trần nhà, nơi có vật liệu cách âm dễ cháy, khiến lửa lan nhanh và dữ dội.