Học sinh đầu cấp tựu trường vào ngày 21/8

HNN.VN - Nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị và triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2025 - 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Huế vừa thông báo lịch tựu trường, khai giảng và các yêu cầu tổ chức lễ khai giảng trên địa bàn thành phố.

Năm học mới của học sinh khiếm thị

 Khai giảng năm học 2024-2025 tại Trường Tiểu học Vĩnh Ninh

Theo đó, học sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 sẽ tựu trường ngày 21/8 để tổ chức biên chế lớp học, làm quen với giáo viên, môi trường học tập mới và phổ biến nội quy, quy chế của nhà trường. Các khối lớp còn lại tập trung ngày 25/8.

Học sinh sẽ nghỉ lễ Quốc khánh 4 ngày, từ 30/8 đến hết 2/9. Lễ khai giảng năm học mới được tổ chức thống nhất trên toàn thành phố vào lúc 7 giờ ngày 5/9 (thứ Sáu).

Chương trình khai giảng gồm hai phần: phần lễ và phần hội, được tổ chức theo hướng gọn nhẹ, ý nghĩa, lấy học sinh làm trung tâm, chú trọng việc tổ chức đón học sinh đầu cấp, đảm bảo phù hợp với thực tiễn của địa phương và nhà trường.

Phần lễ gồm đón học sinh đầu cấp; chào cờ, hát Quốc ca; đọc thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước; diễn văn khai giảng; đón nhận danh hiệu thi đua, khen thưởng cấp cao (nếu có) và đánh trống khai trường. Ở phần hội, các trường tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi tập thể, đảm bảo an toàn, lành mạnh, mang tính giáo dục cao.

Đối với cấp học mầm non, tổ chức khai giảng theo hình thức “Ngày hội đến trường của bé” một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, tạo ấn tượng tốt cho trẻ trong ngày đầu năm học.

Sở GD&ĐT lưu ý các trường trang trí, khánh tiết, tổ chức các hoạt động theo đúng quy định, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm. Đồng thời, chú trọng yếu tố bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa; không tổ chức thả bóng bay và các vật liệu khác gây ô nhiễm môi trường.

MINH HIỀN
Học sinhtựu trườngngày 25/8
Nhiều phần quà đến với người dân xã A Lưới 3

Ngày 11/8, thông qua sự kết nối của Kiến trúc sư Tôn Thất Liêm (Hội đồng hương Huế tại TP. Hồ Chí Minh), Đoàn từ thiện của Công Ty Thiết kế - Xây dựng Cát Mộc (tại TP. Hồ Chí Minh) cùng đối tác là Công ty TNHH May mặc DHA Bắc Ninh đã đến thăm hỏi, tặng nhiều phần quà có giá trị cho người dân xã A Lưới 3, TP. Huế.

Nhiều phần quà đến với người dân xã A Lưới 3
Huế chào đón học sinh đoạt Huy chương Bạc Olympic quốc tế trở về

Tối 29/7, tại sân bay quốc tế Phú Bài, thầy cô và học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế đã chào đón em Bùi Hoàng Đại Dương, học sinh lớp 12 chuyên Sinh vừa trở về sau khi giành Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế (IBO) 2025 tổ chức tại Philippines.

Huế chào đón học sinh đoạt Huy chương Bạc Olympic quốc tế trở về

