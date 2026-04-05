  • Huế ngày nay Online
ClockChủ Nhật, 05/04/2026 15:12

Hơn 3.000 thí sinh bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026

HNN.VN - Ngày 5/4, cùng với hơn 137.000 thí sinh trên cả nước, 3.172 thí sinh tại Cụm thi Đại học Huế chính thức bước vào kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt 1 năm 2026 của Đại học Quốc gia - Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM).

Thí sinh vào điểm thi ĐGNL đợt 1 năm 2026 

Kỳ thi ĐGNL đợt 1 năm 2026 của ĐHQG-HCM được tổ chức tại 15 tỉnh/thành phố từ các tỉnh miền Bắc Trung Bộ đến đồng bằng sông Cửu Long, trong đó, thành phố Huế là điểm thi duy nhất trong các tỉnh miền Bắc Trung Bộ. Cụm thi Đại học Huế gồm có 2 điểm thi là Trường Đại học Khoa học và Trường Đại học Kinh tế, với tổng số 3.172 thí sinh đăng ký dự thi.

Bài thi ĐGNL ĐHQG-HCM gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan đa lựa chọn, thời gian làm bài 150 phút, thực hiện thi trên giấy. Đây là kỳ thi tuyển sinh riêng có quy mô lớn nhất cả nước trong 9 năm qua và cũng là năm có số thí sinh dự thi đông nhất trong những năm qua. Kỳ thi này được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng kết quả để xét tuyển vào hơn 100 cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trên cả nước.

Kỳ thi ĐGNL đợt 2 sẽ diễn ra vào ngày 24/5/2026. Thời gian mở đăng ký dự thi từ ngày 18-25/4/2026.

Tịn, ảnh: Ng. Phương
 Từ khóa:
Hơn 3.000 thí sinh bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

Kiểm tra Kỳ thi thử tốt nghiệp THPT năm 2026

Trong hai ngày 3 và 4/4, học sinh lớp 12 tại các trường có cấp THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tham gia Kỳ thi thử tốt nghiệp THPT năm 2026 do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức.

Công bố kết quả, danh sách học sinh vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2026

Tối 1/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh trung học phổ thông vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2026. Những học sinh xuất sắc này sẽ đại diện cho Việt Nam tập hợp ở 5 đội tuyển: Toán học, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, thi đấu kiến thức cùng học sinh thế giới.

Kịp thời rà soát, bổ sung phương án ứng phó phòng, chống thiên tai năm 2026

Chiều 1/4, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia Phạm Minh Chính cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài chủ trì hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống thiên tai (PCTT) năm 2026.

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top