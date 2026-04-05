Hơn 3.000 thí sinh bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026

Thí sinh vào điểm thi ĐGNL đợt 1 năm 2026

Kỳ thi ĐGNL đợt 1 năm 2026 của ĐHQG-HCM được tổ chức tại 15 tỉnh/thành phố từ các tỉnh miền Bắc Trung Bộ đến đồng bằng sông Cửu Long, trong đó, thành phố Huế là điểm thi duy nhất trong các tỉnh miền Bắc Trung Bộ. Cụm thi Đại học Huế gồm có 2 điểm thi là Trường Đại học Khoa học và Trường Đại học Kinh tế, với tổng số 3.172 thí sinh đăng ký dự thi.

Bài thi ĐGNL ĐHQG-HCM gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan đa lựa chọn, thời gian làm bài 150 phút, thực hiện thi trên giấy. Đây là kỳ thi tuyển sinh riêng có quy mô lớn nhất cả nước trong 9 năm qua và cũng là năm có số thí sinh dự thi đông nhất trong những năm qua. Kỳ thi này được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng kết quả để xét tuyển vào hơn 100 cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trên cả nước.

Kỳ thi ĐGNL đợt 2 sẽ diễn ra vào ngày 24/5/2026. Thời gian mở đăng ký dự thi từ ngày 18-25/4/2026.