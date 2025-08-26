Khẳng định vị thế

Sinh viên ngành sư phạm tại buổi thực hành

Nền tảng vững chắc

Theo khảo sát và đánh giá của Trường Đại học Luật, ĐHH, sinh viên tốt nghiệp của trường có việc làm sau khi ra trường luôn đạt tỷ lệ cao, từ 85 - 90%. Đây là minh chứng rõ nét cho chất lượng đào tạo và sự gắn kết chặt chẽ giữa chương trình học với yêu cầu thực tế của thị trường lao động. Điều này còn thể hiện cam kết của nhà trường trong việc tạo dựng một môi trường giáo dục chất lượng, hỗ trợ sinh viên phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp.

Trường Đại học Luật, ĐHH áp dụng mô hình đào tạo thực hành pháp luật (CLE), giúp sinh viên tiếp cận thực tiễn hành nghề ngay từ năm đầu, tăng cường kỹ năng nghề nghiệp và năng lực thực hành pháp lý, kết hợp kiểm định chất lượng giáo dục được triển khai toàn diện. Nhà trường hoàn thành kiểm định cơ sở giáo dục chu kỳ 2, đạt tỷ lệ 100% chương trình đào tạo đại học được kiểm định. Đến tháng 6/2025, hai chương trình đào tạo sau đại học cũng hoàn tất quy trình đánh giá chất lượng.

ĐHH với tiền thân là Viện ĐHH thành lập vào tháng 3/1957 và được tổ chức lại vào năm 1994 theo Nghị định số 30/CP, ngày 4/4/1994 của Chính phủ. Đây là một trong ba Đại học vùng trong cả nước, là cơ sở giáo dục đại học công lập bao gồm các cơ sở giáo dục đại học, viện thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc, tổ chức theo hai cấp, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực các trình độ của giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của vùng, miền và cả nước.

Khi mới tái thành lập, ĐHH có các trường đại học: Đại cương, Khoa học, Sư phạm, Nông Lâm, Y khoa và Nghệ thuật. Đến nay, ĐHH phát triển thêm các trường: Kinh tế, Ngoại ngữ, Luật; Viện Công nghệ sinh học, Phân hiệu ĐHH tại Quảng Trị, Trường Du lịch, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa Quốc tế, Khoa Giáo dục thể chất, Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin, Viện Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục, Viện Chuyển đổi số và Học liệu, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội, Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Trung tâm Phục vụ sinh viên, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, Nhà xuất bản, Tạp chí Khoa học.

ĐHH quan tâm, tạo điều kiện thúc đẩy, triển khai và hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, việc làm cho cán bộ, giảng viên, sinh viên. Theo đó, thành lập Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo, đầu tư hình thành không gian làm việc chung, tổ chức các khóa đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ, giảng viên, sinh viên các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Vị trí cao trên trường quốc tế

TS. Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc Phụ trách ĐHH cho rằng, là Đại học vùng đang phấn đấu trở thành Đại học Quốc gia, ĐHH có sứ mệnh rất lớn không chỉ đào tạo một lượng lớn nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực đáp ứng yêu cầu, nhu cầu thị trường lao động trong nước và quốc tế.

30 năm trước, ĐHH chỉ có 60 ngành đào tạo đại học, 30 chuyên ngành đào tạo cao học với quy mô chưa đầy 20 ngàn sinh viên, học viên. Đến nay, ĐHH có 150 ngành đào tạo đại học, khoảng 110 ngành đào tạo thạc sĩ và 55 ngành đào tạo tiến sĩ. Riêng y khoa có đến 63 chuyên ngành đào tạo bác sĩ chuyên khoa I và II, 12 ngành đào tạo bác sĩ nội trú. Đến năm 2025, quy mô đào tạo của ĐHH đạt xấp xỉ 55 ngàn sinh viên, 4.200 học viên cao học, trên 610 nghiên cứu sinh.

Vị thế và uy tín được khẳng định khi ĐHH thu hút một số lượng lớn lưu học sinh nước ngoài đến học tập các trình độ đại học, cao học và nghiên cứu sinh. Phải kể đến các lưu học sinh đến từ các nước có nền giáo dục phát triển, như Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, ĐHH tổ chức gần 20 chương trình liên kết đào tạo đại học và sau đại học với các đối tác, gồm các nước lớn, tiên tiến, như Mỹ, Pháp, Áo, Úc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thụy Điển, Belarus, New Zealand, Phần Lan, Thái Lan…

ĐHH đạt nhiều thành tựu trong lĩnh vực nghiên cứu, thực hiện các đề tài khoa học, công nghệ. Đến nay, ĐHH chủ trì thực hiện hơn 310 đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Nhà nước và gần 1.100 đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp tỉnh (nay thành phố Huế). Số lượng công bố khoa học của cán bộ, giảng viên ĐHH trên các ấn phẩm khoa học quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI (hay WoS) và danh mục Scopus tăng nhanh và đều trong 10 năm qua, ước trên dưới 30%/năm.

Từ năm 2023 đến nay, ĐHH là 1 trong 6 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam được xếp trong bảng xếp hạng đại học tốt nhất thế giới với vị trí 1501+. THE cũng đã công bố xếp hạng đại học thế giới theo các lĩnh vực khoa học năm 2024. Theo đó, trong số 11 lĩnh vực, ĐHH được xếp hạng ở 4 lĩnh vực, gồm: Lâm sàng và Sức khỏe với vị trí 801-1000, Kỹ thuật với vị trí 1001+, Khoa học sự sống ở vị trí 1001+ và Khoa học vật lý với vị trí 1001+, tăng 3 lĩnh vực so với THE năm 2023. Đặc biệt, trong lần đầu tiên được xếp hạng ở lĩnh vực Lâm sàng và Sức khỏe, ĐHH có được thứ hạng chính thức 801-1000.

Kết quả công bố vào giữa năm 2024 của Tổ chức QS Quacquarelli Symonds về xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu thế giới năm 2025 cho thấy, ĐHH lần đầu tiên có tên trong danh sách, ở vị trí đồng hạng 1201-1400. Đây là một cột mốc mới cho ĐHH trong quá trình phấn đấu để ghi tên vào các bảng xếp hạng đại học uy tín toàn cầu QS và THE. Cùng thời điểm, tổ chức US News & World Report (Hoa Kỳ) công bố bảng xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học tốt nhất toàn cầu 2024 - 2025. Lần đầu tiên, ĐHH xuất hiện trong bảng xếp hạng này cùng với 8 cơ sở giáo dục đại học khác của Việt Nam.

TS. Bùi Văn Lợi khẳng định, những kết quả trên là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước khi thành lập các Đại học Quốc gia, Đại học vùng, trong đó có ĐHH cách đây 30 năm để phát huy sức mạnh của đội ngũ, cơ sở vật chất, phát triển thành các trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao, đóng vai trò dẫn dắt, tiên phong trong hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam.

Qua gần 70 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là 30 năm tái thành lập theo Nghị định 30/CP của Chính phủ, ĐHH đào tạo và cấp bằng cho 320.265 bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, cử nhân; gần 24.230 thạc sĩ và gần 700 tiến sĩ. Riêng giai đoạn 2018 - 2025, ĐHH đã đào tạo và cung cấp cho xã hội một số lượng lớn nhân lực chất lượng cao với khoảng 46 ngàn cử nhân, bác sĩ, kỹ sư và kiến trúc sư; hơn 7.000 thạc sĩ; hơn 200 tiến sĩ và khoảng 7.000 bác sĩ chuyên khoa cấp I, II.