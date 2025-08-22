Tân sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế bắt đầu nhập học

Sinh viên làm thủ tục nhập học

Ngày 25/8, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Huế đã tổ chức đón tân sinh viên khóa 22 nhập học.

Theo đó, tân sinh viên nhập học đợt 1 vào 2 ngày 25 và 26/8 tại tòa nhà thư viện - 57 Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Cựu, TP. Huế.

Tân sinh viên sẽ được tiếp đón và hỗ trợ làm các thủ tục liên quan. Đối với người không thể nhập học đúng kế hoạch, nhà trường cũng có hướng dẫn giúp các em nhập học bổ sung và đảm bảo tiến độ học tập tại trường.

Ngay sau khi công bố điểm trúng tuyển, nhà trường liên tục cập nhật các thông tin về thời gian, quy trình, hướng dẫn xác nhận nhập học trực tuyến, khai thông tin hồ sơ trực tuyến, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục nhập học thông qua các kênh zalo, fanpage, website, email… Đồng thời, xây dựngkế hoạch chi tiết, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, bố trí nhân lực để sẵn sàng cho công tác đón tiếp tân sinh viên nhập học.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên của trường cũng có nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ tân sinh viên và gia đình trong quá trình nhập học như xe ôm miễn phí, hỗ trợ tìm phòng trọ, phục vụ nước uống miễn phí…

Năm 2025, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Huế tuyển sinh 12 ngành học với gần 2.000 chỉ tiêu. Trong đó, điểm chuẩn 2 ngành Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung là 30 điểm. Vì thế, để bảo đảm chỉ tiêu, trường buộc phải áp dụng thêm tiêu chí phụ trong xét tuyển.

Cụ thể, ngành Sư phạm tiếng Anh thí sinh phải đạt tiêu chí phụ môn ngoại ngữ lớn hơn hoặc bằng 9.5 điểm và môn Ngữ văn điểm lớn hơn hoặc bằng 8.5 điểm. Ngành Sư phạm tiếng Trung môn ngoại ngữ phải đạt 10 điểm.

Năm học mới này, trường cũng chính thức đào tạo cử nhân ngành Hoa Kỳ học. Sinh viên theo học ngành này có cơ hội đi thực tế tại Hoa Kỳ (8 tuần) và học một số học phần tại Trường đại học James Madison, bang Virginia ở Hoa Kỳ.