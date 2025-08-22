  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 25/08/2025 15:15

Tân sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế bắt đầu nhập học

HNN.VN - Tân sinh viên trúng tuyển vào các ngành học của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (ĐH Huế) đã chính thức làm thủ tục nhập học.

Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển đợt 1 hệ chính quy năm 2025Công bố điểm sàn đại học của Đại học Huế năm 2025 Công bố danh sách thí sinh được xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học hệ chính quy của Đại học Huế năm 2025

Sinh viên  làm thủ tục nhập học 

Ngày 25/8, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Huế đã tổ chức đón tân sinh viên khóa 22 nhập học.

Theo đó, tân sinh viên nhập học đợt 1 vào 2 ngày 25 và 26/8 tại tòa nhà thư viện - 57 Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Cựu, TP. Huế.

Tân sinh viên sẽ được tiếp đón và hỗ trợ làm các thủ tục liên quan. Đối với người không thể nhập học đúng kế hoạch, nhà trường cũng có hướng dẫn giúp các em nhập học bổ sung và đảm bảo tiến độ học tập tại trường.

Ngay sau khi công bố điểm trúng tuyển, nhà trường liên tục cập nhật các thông tin về thời gian, quy trình, hướng dẫn xác nhận nhập học trực tuyến, khai thông tin hồ sơ trực tuyến, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục nhập học thông qua các kênh zalo, fanpage, website, email… Đồng thời, xây dựngkế hoạch chi tiết, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, bố trí nhân lực để sẵn sàng cho công tác đón tiếp tân sinh viên nhập học.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên của trường cũng có nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ tân sinh viên và gia đình trong quá trình nhập học như xe ôm miễn phí, hỗ trợ tìm phòng trọ, phục vụ nước uống miễn phí…

Năm 2025, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Huế tuyển sinh 12 ngành học với gần 2.000 chỉ tiêu. Trong đó, điểm chuẩn 2 ngành Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung là 30 điểm. Vì thế, để bảo đảm chỉ tiêu, trường buộc phải áp dụng thêm tiêu chí phụ trong xét tuyển.

Cụ thể, ngành Sư phạm tiếng Anh thí sinh phải đạt tiêu chí phụ môn ngoại ngữ lớn hơn hoặc bằng 9.5 điểm và môn Ngữ văn điểm lớn hơn hoặc bằng 8.5 điểm. Ngành Sư phạm tiếng Trung môn ngoại ngữ phải đạt 10 điểm.

Năm học mới này, trường cũng chính thức đào tạo cử nhân ngành Hoa Kỳ học. Sinh viên theo học ngành này có cơ hội đi thực tế tại Hoa Kỳ (8 tuần) và học một số học phần tại Trường đại học James Madison, bang Virginia ở Hoa Kỳ.

N. MINH
 Từ khóa:
ĐH HuếTrường Đại học Ngoại ngữnhập họcthủ tụcsinh viên
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

26 đội tham gia cuộc thi Olympic Sinh học sinh viên toàn quốc

Sáng 22/8, tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế diễn ra lễ khai mạc cuộc thi Olympic Sinh học sinh viên toàn quốc lần thứ V năm 2025. Cuộc thi là hoạt động do Hội các ngành Sinh học Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức.

26 đội tham gia cuộc thi Olympic Sinh học sinh viên toàn quốc
Bộ Y tế hướng dẫn thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế mới nhất

Người tham gia bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thông tin thẻ bảo hiểm y tế (bản giấy hoặc bản điện tử), giấy tờ tùy thân hoặc tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2 có tích hợp thông tin. Trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh hoặc mã số, cần kèm theo một giấy tờ chứng minh nhân thân khác.

Bộ Y tế hướng dẫn thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế mới nhất
Nhân văn, kịp thời

Tín dụng dành cho học sinh, sinh viên (HSSV) là một trong những chương trình có tính nhân văn sâu sắc, tạo điều kiện cho HSSV không phải bỏ học giữa chừng do hoàn cảnh khó khăn.

Nhân văn, kịp thời
Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế:
Phối hợp trao 75 suất học bổng cho học sinh, sinh viên

Chiều 15/8, Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế phối hợp với Hệ thống khám chữa bệnh đa khoa Sài Gòn tổ chức chương trình trao học bổng cho học sinh - sinh viên vượt khó hiếu học năm học 2025-2026.

Phối hợp trao 75 suất học bổng cho học sinh, sinh viên

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top