Tổ chức Children of Vietnam hỗ trợ 200 suất học bổng cho học sinh khó khăn

Tổ chức Children of Vietnam hợp tác hỗ trợ cho học sinh khó khăn tại TP. Huế

Để hỗ trợ một phần chi phí học tập, khích lệ các em học sinh tiếp tục đến trường và nỗ lực vươn lên trong học tập, Tổ chức Children of Vietnam sẽ trao 200 suất học bổng cho 200 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường trên địa bàn TP. Huế.

Trước đó, trong năm 2024, Children of Vietnam đã ký biên bản hợp tác với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Huế về việc hỗ trợ tiền cho học sinh nghèo ở Huế. Theo đó, từ năm 2024 đến 2028, Children of Vietnam hỗ trợ hơn 17 tỷ đồng xây phòng học ở vùng cao, cấp học bổng cho học sinh nghèo, mua máy lọc nước… Việc hợp tác này nhằm mục đích cải thiện điều kiện sống, nâng cao thể chất, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục cho trẻ em ở TP. Huế.

Children of Vietnam là một tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1998, giúp trẻ em Việt Nam thoát khỏi nghèo đói thông qua các chương trình hỗ trợ toàn diện về giáo dục, y tế, dinh dưỡng, nước sạch và vệ sinh.

Đến nay, có hàng nghìn trẻ em tại Việt Nam nhận được sự chăm sóc từ 4 chương trình cơ bản của Children of Vietnam.