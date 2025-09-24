  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 26/09/2025 09:31

Tổ chức Children of Vietnam hỗ trợ 200 suất học bổng cho học sinh khó khăn

HNN.VN - UBND thành phố Huế vừa phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức phi dự án do Tổ chức Children of Vietnam (Hoa Kỳ) tài trợ, trị giá 200.000.000 đồng.

A Lưới tiếp sức cho học sinh nghèo đến trường Trao 34 suất học bổng và quà hỗ trợ học sinh, người nghèo thôn Dỗi750 triệu đồng ủng hộ sinh viên nghèo từ giải tennis

  Tổ chức Children of Vietnam hợp tác hỗ trợ cho học sinh khó khăn tại TP. Huế

 Để hỗ trợ một phần chi phí học tập, khích lệ các em học sinh tiếp tục đến trường và nỗ lực vươn lên trong học tập, Tổ chức Children of Vietnam sẽ trao 200 suất học bổng cho 200 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường trên địa bàn TP. Huế.

Trước đó, trong năm 2024, Children of Vietnam đã ký biên bản hợp tác với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Huế về việc hỗ trợ tiền cho học sinh nghèo ở Huế. Theo đó, từ năm 2024 đến 2028, Children of Vietnam hỗ trợ hơn 17 tỷ đồng xây phòng học ở vùng cao, cấp học bổng cho học sinh nghèo, mua máy lọc nước… Việc hợp tác này nhằm mục đích cải thiện điều kiện sống, nâng cao thể chất, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ giáo dục cho trẻ em ở TP. Huế.

Children of Vietnam là một tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1998,  giúp trẻ em Việt Nam thoát khỏi nghèo đói thông qua các chương trình hỗ trợ toàn diện về giáo dục, y tế, dinh dưỡng, nước sạch và vệ sinh.

Đến nay, có hàng nghìn trẻ em tại Việt Nam nhận được sự chăm sóc từ 4 chương trình cơ bản của Children of Vietnam.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Tổ chức Children of Vietnamhỗ trợhọc bổnghọc sinh khó khăn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
Hanwha Life Việt Nam tiếp bước đến trường cho học sinh khó khăn tại Huế

Ngày 19/9/2025, Hanwha Life Việt Nam đã trao tặng 60 suất quà khuyến học với tổng trị giá 30 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Tiểu học Xuân Phú và trường THCS Đặng Dung, thành phố Huế. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR) “Trao bảo vệ, trọn an tâm” năm 2025 của công ty nhằm khích lệ và tiếp bước đến trường cho các em học sinh.

Hanwha Life Việt Nam tiếp bước đến trường cho học sinh khó khăn tại Huế
PC Huế bàn giao 5 nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình khó khăn

Ngày 16/9, Công ty Điện lực Huế (PC Huế) phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao căn nhà tình nghĩa cho hộ ông Nguyễn Hữu Thanh Long (ở 25 Nguyễn Cư Trinh, P. Phú Xuân). Đây là căn nhà thứ 5, cũng là căn nhà cuối cùng nằm trong chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát cho các gia đình ở TP. Huế năm 2025 của PC Huế khi hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo.

PC Huế bàn giao 5 nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình khó khăn

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top