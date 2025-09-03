Sacombank trao 85 suất học bổng “Ươm mầm cho những ước mơ” năm 2025

Đại diện Sacombank trao học bổng tại Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế

Theo đó, Sacombank đã trao học bổng tại các trường: THPT Chuyên Quốc Học Huế; THPT Nguyễn Huệ; THCS Phú Bài; THCS Nguyễn Chí Diểu; THCS Duy Tân; THCS Lộc Sơn; THPT Thuận An; THPT Nguyễn Chí Thanh. Mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng kèm ba lô. Ngoài ra, trên địa bàn còn có 4 học sinh nhận giải thưởng từ cuộc thi vẽ “Sắc màu Sacombank”.

Chương trình học bổng “Ươm mầm cho những ước mơ” được khởi động từ năm 2004. Đây là năm thứ 22, chương trình học bổng được Sacombank tổ chức nhằm tiếp thêm động lực theo đuổi ước mơ, vươn lên trong học tập cho học sinh – sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Trên cả nước, chương trình dành tặng gần 3.900 suất học bổng, cùng 100 giải thưởng từ cuộc thi vẽ “Sắc màu Sacombank” với tổng kinh phí 7 tỷ đồng.

Ngoài ra, tháng 10/2025, ngân hàng này cũng sẽ triển khai chương trình học bổng toàn phần dành cho sinh viên năm 2 đang theo học các chuyên ngành thuộc khối ngành kinh tế hoặc công nghệ thông tin tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh, thành thuộc khu vực Tây Nam bộ, Bắc Trung bộ.