Huế sẵn sàng cho Hội nghị Khu vực lần thứ 5 của Tổ chức các Thành phố Di sản Thế giới

Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới UNESCO tham quan Đại Nội Huế dịp cuối tháng 5/2025 (Ảnh TTDT)

Sự kiện quy tụ khoảng 100 đại biểu đến từ các quốc gia, trong đó có 70 đại biểu quốc tế và 30 đại biểu Việt Nam, là dịp để các thành phố di sản trong khu vực gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo tồn di sản gắn với phát triển bền vững.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc sẽ diễn ra vào chiều 14/10 tại khách sạn Silk Path Grand Huế, với sự tham dự của đại diện các thành phố thành viên OWHC, các chuyên gia, lãnh đạo các tổ chức quốc tế và cơ quan quản lý di sản Việt Nam. Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu sẽ nghe báo cáo hoạt động của Ban Thư ký khu vực, thảo luận về các thách thức trong công tác bảo tồn di sản và chính sách nâng cao chất lượng sống tại các đô thị di sản.

Trong suốt thời gian diễn ra hội nghị, còn có không gian trưng bày các tác phẩm sáng tạo từ Cuộc thi “Sáng tạo nội dung dành cho các Thành phố Di sản Thế giới OWHC-AP” cũng sẽ được tổ chức, giới thiệu ảnh, video và sản phẩm do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra - góp phần thể hiện cách tiếp cận mới trong truyền thông di sản thời đại số.

Các đại biểu cũng sẽ có dịp tham quan Đại Nội và chùa Thiên Mụ - hai trong số những biểu tượng văn hóa tiêu biểu của di sản Huế. Hội nghị bế mạc diễn ra sáng 16/10 sẽ tổng kết kết quả làm việc, chia sẻ các nghiên cứu điển hình và công bố thành phố đăng cai hội nghị OWHC-AP năm 2027.

Việc Huế được chọn là điểm đến của hội nghị lần này không chỉ khẳng định vị thế của một thành phố di sản hàng đầu khu vực, mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người Huế đến bạn bè quốc tế, lan tỏa thông điệp về một đô thị di sản phát triển bền vững, năng động và sáng tạo.