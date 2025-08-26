  • Huế ngày nay Online
Hoàn thiện Nghị định về miễn, giảm học phí; hỗ trợ bữa trưa cho học sinh biên giới

HNN - Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 450/TB-VPCP ngày 28/8/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số nhiệm vụ, đề án.

 Dự kiến trước ngày 31/8/2025 ban hành Nghị định hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở học ở các xã biên giới đất liền.

Cụ thể, về triển khai xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Thông báo số 81-TB/TW ngày 18 tháng 7 năm 2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới bảo đảm chất lượng, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo Kết luận số 438/TB-VPCP ngày 22 tháng 8 năm 2025, văn bản số 6725/VPCP-KGVX ngày 19 tháng 7 năm 2025 và văn bản số 7889/VPCP-KGVX ngày 23 tháng 8 năm 2025; trình Chính phủ trước ngày 31 tháng 8 năm 2025.

Về việc hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các Bộ: Tài chính, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch để cùng rà soát, thống nhất nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ; trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo Nghị định bảo đảm đúng, bám sát và phù hợp các chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật; trình Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long trước ngày 29 tháng 8 năm 2025.

Về việc xây dựng dự thảo Nghị định hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở học ở các xã biên giới đất liền, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan để hoàn thiện Hồ sơ trình dự thảo Nghị định hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở học ở các xã biên giới đất liền bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và quy định của pháp luật; trình Chính phủ xem xét ban hành trước ngày 31 tháng 8 năm 2025.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng và các cơ quan, địa phương có liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Bộ Giáo dục và Đào tạo để hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên, bảo đảm chất lượng và kịp thời theo quy định. 

