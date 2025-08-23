Theo tin từ Văn phòng Chính phủ ngày 28/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa chủ trì cuộc họp tối 27/7 triển khai Kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là quyết sách lớn, quan trọng, phải khẩn trương tổ chức thực hiện thành công, ý nghĩa. Từ chỉ đạo của Thủ tướng có thể thấy, chiến dịch xây 100 trường học của Chính phủ không chỉ là một chính sách giáo dục, mà là một quyết sách chiến lược về dân sinh, an ninh và phát triển bền vững.

Tính đến nay, cả nước có 248 xã biên giới đất liền, phần lớn là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số, có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, hạ tầng yếu kém và khoảng cách giáo dục còn rất lớn so với khu vực đồng bằng. Thống kê cho thấy, gần 274.000 học sinh ở các xã biên giới có nhu cầu học nội trú, bán trú nhưng chưa có điều kiện tiếp cận trường lớp phù hợp. Ở một mặt nào đó, những con số này là hiện thân của những ước mơ bị chậm trễ, là sự mất mát cơ hội của hàng trăm ngàn trẻ em nếu không có giải pháp quyết liệt và kịp thời. Chiến dịch này góp phần thực hiện cam kết “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong chính sách phát triển quốc gia.

Mỗi ngôi trường được xây dựng mới sẽ là một điểm tựa cộng đồng. Đó không chỉ là nơi học tập, mà còn là nơi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, nơi các gia đình có thể yên tâm sản xuất, nơi tổ chức các hoạt động xã hội, y tế cộng đồng, phổ biến pháp luật, phát triển văn hóa bản địa.

Trường học biên giới vì thế không chỉ là một hạng mục đầu tư, mà còn là một thiết chế xã hội chiến lược, giúp giữ chân, phát triển nhân lực địa phương, và bồi đắp tình yêu quê hương, yêu Tổ quốc từ trong lớp học. Đặc biệt, việc chọn con số 100 trường, thay vì khởi động đồng loạt cả 248 xã, là biểu hiện của tư duy chiến lược rõ ràng: không cầu toàn, không làm dàn trải, nhưng phải bắt đầu một cách mạnh mẽ, quyết liệt để tạo ra những mô hình mẫu.

Việc giao mốc thời gian cụ thể - hoàn thành chậm nhất đến 30/8/2026, cho thấy sự cam kết cao độ của Chính phủ, tạo áp lực tích cực cho các địa phương, bộ, ngành và cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Tư duy “vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn” là cách tiếp cận hiện đại, thích ứng, phù hợp với bối cảnh thực tiễn phức tạp của vùng biên. Chưa hết, tinh thần huy động sức mạnh toàn dân, với khẩu hiệu “ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít” cho thấy quyết sách này không đặt gánh nặng lên một bộ, ngành nào, mà huy động tổng lực từ Nhân dân, doanh nghiệp, chính quyền, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang. Đó là một chiến dịch mang hơi thở của những cuộc vận động nhân văn, sâu rộng như xưa kia từng có: toàn dân góp công, góp sức dựng trường, xây đời.

Một điểm sáng khác trong chiến lược này là việc thiết kế trường học theo hướng mở, phù hợp với văn hóa vùng miền, ứng phó với thiên tai, và đặc biệt là đảm bảo tính đồng bộ, đa chức năng. Trường học sẽ không đơn thuần là nơi giảng dạy, mà là không gian sống, sinh hoạt, giáo dục, truyền cảm hứng, nơi cả học sinh và giáo viên đều có thể yên tâm gắn bó lâu dài.

Không dừng lại ở xây dựng cơ sở vật chất, mục tiêu của chương trình còn hướng tới việc đầu tư vào con người, từ đội ngũ giáo viên, quản lý đến học sinh, phụ huynh… nhằm tạo ra một vòng tròn phát triển khép kín, lấy trường học làm trung tâm lan tỏa sự tiến bộ.

Chiến dịch xây dựng 100 trường học tại biên giới là một quyết sách táo bạo. Nhưng hơn hết, đó là một bước đi của tầm nhìn dài hạn, nhằm định hình lại bản đồ công bằng giáo dục và phát triển xã hội tại những địa bàn khó khăn nhất của đất nước.

Và nếu chúng ta thực hiện thành công chiến dịch này, đó không chỉ là một dấu mốc của ngành giáo dục, mà sẽ là một tuyên ngôn quốc gia về công bằng, trách nhiệm và lòng tin.