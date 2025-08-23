  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 23/08/2025 20:30

Một quyết sách chiến lược về dân sinh

HNN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu triển khai chiến dịch xây dựng 100 trường học tại 100 xã biên giới, chậm nhất đến 30/8/2026 phải hoàn thành, với tinh thần thần tốc, táo bạo.

Xây dựng 5 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giớiThủ tướng: Triển khai chiến dịch thần tốc xây dựng 100 trường nội trú tại 100 xã biên giới

Theo tin từ Văn phòng Chính phủ ngày 28/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa chủ trì cuộc họp tối 27/7 triển khai Kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là quyết sách lớn, quan trọng, phải khẩn trương tổ chức thực hiện thành công, ý nghĩa. Từ chỉ đạo của Thủ tướng có thể thấy, chiến dịch xây 100 trường học của Chính phủ không chỉ là một chính sách giáo dục, mà là một quyết sách chiến lược về dân sinh, an ninh và phát triển bền vững.

Tính đến nay, cả nước có 248 xã biên giới đất liền, phần lớn là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số, có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, hạ tầng yếu kém và khoảng cách giáo dục còn rất lớn so với khu vực đồng bằng. Thống kê cho thấy, gần 274.000 học sinh ở các xã biên giới có nhu cầu học nội trú, bán trú nhưng chưa có điều kiện tiếp cận trường lớp phù hợp. Ở một mặt nào đó, những con số này là hiện thân của những ước mơ bị chậm trễ, là sự mất mát cơ hội của hàng trăm ngàn trẻ em nếu không có giải pháp quyết liệt và kịp thời. Chiến dịch này góp phần thực hiện cam kết “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong chính sách phát triển quốc gia.

Mỗi ngôi trường được xây dựng mới sẽ là một điểm tựa cộng đồng. Đó không chỉ là nơi học tập, mà còn là nơi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, nơi các gia đình có thể yên tâm sản xuất, nơi tổ chức các hoạt động xã hội, y tế cộng đồng, phổ biến pháp luật, phát triển văn hóa bản địa.

Trường học biên giới vì thế không chỉ là một hạng mục đầu tư, mà còn là một thiết chế xã hội chiến lược, giúp giữ chân, phát triển nhân lực địa phương, và bồi đắp tình yêu quê hương, yêu Tổ quốc từ trong lớp học. Đặc biệt, việc chọn con số 100 trường, thay vì khởi động đồng loạt cả 248 xã, là biểu hiện của tư duy chiến lược rõ ràng: không cầu toàn, không làm dàn trải, nhưng phải bắt đầu một cách mạnh mẽ, quyết liệt để tạo ra những mô hình mẫu.

Việc giao mốc thời gian cụ thể - hoàn thành chậm nhất đến 30/8/2026, cho thấy sự cam kết cao độ của Chính phủ, tạo áp lực tích cực cho các địa phương, bộ, ngành và cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Tư duy “vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn” là cách tiếp cận hiện đại, thích ứng, phù hợp với bối cảnh thực tiễn phức tạp của vùng biên. Chưa hết, tinh thần huy động sức mạnh toàn dân, với khẩu hiệu “ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít” cho thấy quyết sách này không đặt gánh nặng lên một bộ, ngành nào, mà huy động tổng lực từ Nhân dân, doanh nghiệp, chính quyền, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang. Đó là một chiến dịch mang hơi thở của những cuộc vận động nhân văn, sâu rộng như xưa kia từng có: toàn dân góp công, góp sức dựng trường, xây đời.

Một điểm sáng khác trong chiến lược này là việc thiết kế trường học theo hướng mở, phù hợp với văn hóa vùng miền, ứng phó với thiên tai, và đặc biệt là đảm bảo tính đồng bộ, đa chức năng. Trường học sẽ không đơn thuần là nơi giảng dạy, mà là không gian sống, sinh hoạt, giáo dục, truyền cảm hứng, nơi cả học sinh và giáo viên đều có thể yên tâm gắn bó lâu dài.

Không dừng lại ở xây dựng cơ sở vật chất, mục tiêu của chương trình còn hướng tới việc đầu tư vào con người, từ đội ngũ giáo viên, quản lý đến học sinh, phụ huynh… nhằm tạo ra một vòng tròn phát triển khép kín, lấy trường học làm trung tâm lan tỏa sự tiến bộ.

Chiến dịch xây dựng 100 trường học tại biên giới là một quyết sách táo bạo. Nhưng hơn hết, đó là một bước đi của tầm nhìn dài hạn, nhằm định hình lại bản đồ công bằng giáo dục và phát triển xã hội tại những địa bàn khó khăn nhất của đất nước.

Và nếu chúng ta thực hiện thành công chiến dịch này, đó không chỉ là một dấu mốc của ngành giáo dục, mà sẽ là một tuyên ngôn quốc gia về công bằng, trách nhiệm và lòng tin.

Từ Ân
 Từ khóa:
triển khaichiến dịchxây dựngtrường họcxã biên giới
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Houthi triển khai tên lửa và UAV nhằm vào Israel

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, tối 22/8 (giờ địa phương), còi báo động phòng không tiếp tục vang lên tại khu vực miền Trung Israel do một tên lửa được phóng từ Yemen. Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết tên lửa có khả năng đã bị đánh chặn và vỡ ra khi còn trên không, gây ra những tiếng nổ lớn tại Tel Aviv và Ramat Gan.

Houthi triển khai tên lửa và UAV nhằm vào Israel
Xây dựng thế trận phòng thủ khu vực vững chắc

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực (CHPTKH) 1 - Hương Trà được xác định là “cánh tay nối dài” của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố nhằm thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và củng cố thế trận phòng thủ liên hoàn vững chắc trên địa bàn đóng quân.

Xây dựng thế trận phòng thủ khu vực vững chắc
Xây dựng lực lượng vũ trang “tinh, gọn, mạnh, hiện đại”

Việc thành lập Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực (CHPTKV) là một bước đi chiến lược, góp phần duy trì vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, không làm gián đoạn công tác lãnh, chỉ đạo về quân sự, quốc phòng tại địa phương; phù hợp với tổ chức hành chính mới và yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Xây dựng lực lượng vũ trang “tinh, gọn, mạnh, hiện đại”
Đặt mục tiêu 30% xã, phường không ma túy

Chiều 21/8, UBND TP. Huế tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch xây dựng “xã, phường không ma túy” giai đoạn 2025 - 2030; cao điểm thực hiện mục tiêu 30% xã, phường không ma túy năm 2025 và giải quyết triệt để tình trạng sót lọt người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố.

Đặt mục tiêu 30 xã, phường không ma túy

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top