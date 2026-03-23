Các trường học phải công khai đơn vị cung cấp thức ăn, thực phẩm

Ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo). (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

Tại cuộc họp báo, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) khẳng định: Vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe của người học là một trong những nội dung mà Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như toàn ngành giáo dục đặc biệt quan tâm vì ảnh hưởng trực tiếp đến việc dạy và học, ảnh hưởng đến việc duy trì môi trường và việc thực hiện nhiệm vụ học của người học.

Thời gian vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quan tâm thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, đó là tuyên truyền giáo dục về an toàn thực phẩm, phối hợp chỉ đạo bảo đảm thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong tất cả các cơ sở giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì với Bộ Y tế ban hành Thông tư số 08 năm 2008 về hướng dẫn công tác phòng và vệ sinh an toàn thực phẩm trong tất cả các cơ sở giáo dục. Cùng với đó, năm 2016, đã cùng với Bộ Y tế ban hành Thông tư liên tịch số 13 về công tác y tế trường học, liên quan trực tiếp đến vấn đề sức khỏe và bảo vệ sức khỏe cho người học trong các cơ sở giáo dục, trong đó có bữa ăn cũng như thực phẩm, an toàn thực phẩm.

Hằng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa những nội dung này vào công văn hướng dẫn nhiệm vụ của tất cả các cấp học và học sinh, sinh viên và đã thực hiện chỉ đạo nghiêm túc các nội dung này.

Vừa qua, khi xuất hiện vấn đề liên quan đến thực phẩm bẩn lọt vào các trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo ngay ngày 3/4 đã có Công văn số 1602 chỉ đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục thành viên và tất cả cơ sở thuộc toàn ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định của luật về an toàn thực phẩm, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các bộ liên quan đến các nội dung về an toàn thực phẩm.

Khẩn trương rà soát và kiểm tra tất cả các hợp đồng liên quan đến các đơn vị tổ chức bữa ăn cũng như cung cấp thực phẩm trong các trường học, các sở giáo dục. Yêu cầu là phải thực hiện nghiêm và đúng quy định tất cả các cam kết và những nội dung đã ghi trong hợp đồng. Khi xuất hiện các vi phạm thì phải chấm dứt ngay các hợp đồng đó. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng đề xuất các giải pháp xử lý nghiêm các vi phạm.

Tiếp theo là công khai tất cả các đơn vị cung cấp suất ăn, cung cấp thực phẩm cho các cơ sở giáo dục lên các trang thông tin điện tử, phương tiện thông tin đại chúng để phụ huynh, các đơn vị chức năng và toàn xã hội có thể giám sát. Đồng thời phối hợp để phát hiện kịp thời những đơn vị vi phạm.

Khuyến khích, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức về an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm cho toàn bộ thầy cô giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ở nhà trường để thực hiện và phối hợp thực hiện. Đồng thời thực hiện tốt vệ sinh các bếp ăn, các canteen của các cơ sở giáo dục nếu có. Thực hiện ngăn ngừa ô nhiễm thực phẩm và các biện pháp phòng chống lây truyền dịch bệnh thông qua thực phẩm trong các bếp ăn và canteen.

Việc tiếp theo là tăng cường phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, các đơn vị y tế của các đơn vị chức năng khác trong công tác kiểm tra và thực hiện tăng cường giám sát thông qua phối hợp gia đình, nhà trường, xã hội, đặc biệt Ban đại diện cha mẹ học sinh, tổ chức Đoàn trong nhà trường và các đơn vị chức năng khác giám sát thường xuyên và phát hiện kịp thời để tham mưu các biện pháp. Tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong tất cả cơ sở giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cùng với các bộ ngành thực hiện tốt các giải pháp trong thời gian tới với mong muốn bảo đảm tốt nhiệm vụ của ngành để học sinh có được sức khỏe tốt, thực hiện tốt nhiệm vụ học cũng như các thầy cô thực hiện tốt giảng dạy. Khi tất cả các bên tăng cường ý thức trách nhiệm thì chúng tôi hy vọng vấn đề thực phẩm bẩn xâm nhập vào trường học sẽ được ngăn chặn.

https://nhandan.vn/cac-truong-hoc-phai-cong-khai-don-vi-cung-cap-thuc-an-thuc-pham-post953275.html?gidzl=ZS6z8Du5bd6FtBGWtXwKSe3Rj2F869Pmd8dWS9aQadUPskSYdHp58PtUxd7D6fuapz-xS3DcznDcsWMRSm