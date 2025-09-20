Từ 1/1/2026, giáo viên mầm non có thể nghỉ hưu sớm tối đa 5 năm. Ảnh: Phước Ly

Chế độ này được quy định trong Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, ưu tiên đặc thù lao động của ngành mầm non. Nghề giáo viên mầm non là công việc chăm sóc, giáo dục trẻ từ 3 tháng đến 6 tuổi. Họ vừa là nhà giáo, vừa như người mẹ thứ hai, đồng hành cùng trẻ trong những năm tháng đầu đời, đặt nền móng cho sự phát triển sau này.

Cô giáo Lê Thị An có thâm niên dạy học mầm non hơn 25 năm ở một xã vùng đầm phá Tam Giang chia sẻ, nhà cách trường hơn 5km, hàng ngày dù mưa hay nắng, cô đều phải có mặt tại trường từ 6 giờ 30 phút để chuẩn bị đón trẻ và thường tan làm lúc 5 giờ chiều, nhiều hôm muộn hơn. "Tôi không có tiết trống, gần như làm việc liên tục", cô nói. Làm việc trong môi trường ồn ào với tiếng khóc, tiếng nói của trẻ nhỏ, cô và đồng nghiệp phải linh hoạt và có đủ sức khỏe để tham gia vào các hoạt động vận động như múa hát, thể dục. Chưa tới 50 tuổi, cô bắt đầu cảm thấy "kiệt sức" và nghĩ đến chuyện về hưu để phục hồi sức khỏe.

Mặc dù công việc có tính đặc thù và yêu cầu trách nhiệm rất cao, nhưng nhiều giáo viên mầm non vẫn có mức lương thấp hơn so với giáo viên các bậc học khác. Bên cạnh đó, giáo viên mầm non gần như chỉ sống dựa vào lương cơ bản từ việc dạy ở trường. Do đó, đối với nhiều giáo viên mầm non nữ trên 55 tuổi, khi sức khỏe không còn tốt như trước, việc tiếp tục làm việc trong điều kiện này là một áp lực không nhỏ.

Hiện nay, không ít giáo viên mầm non vì không kham được khối lượng công việc đã quyết định nghỉ việc để có thể chăm sóc sức khỏe bản thân cũng như dành thời gian cho gia đình. Trong bối cảnh đó, việc cho phép giáo viên mầm non nghỉ hưu sớm nhưng không quá 5 năm mà không bị giảm tỷ lệ lương hưu do nghỉ trước tuổi được xem là chính sách thiết thực, hợp lý, góp phần bảo vệ quyền lợi cho nhà giáo. Điều này không chỉ giúp các giáo viên lớn tuổi có thể an tâm nghỉ ngơi sau nhiều năm công tác tận tuỵ mà còn tạo điều kiện cho lớp giáo viên trẻ, năng động, phù hợp hơn về thể lực tiếp cận với công việc.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Huế vừa phối hợp với Sở Nội vụ rà soát biên chế ngành giáo dục trên địa bàn thành phố. Kết quả cho thấy, chiếu theo định mức quy định tại các thông tư, hiện TP. Huế đang thiếu 1.009 biên chế giáo viên ở tất cả các cấp học. Ở cấp học mầm non, tất cả các trường đều đang thiếu biên chế so với định mức quy định tại Thông tư 19/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập, có hiệu lực từ ngày 16/12/2023.

Có thể nghỉ hưu sớm nhưng không quá 5 năm và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi là một chính sách thiết thực và nhân văn, phù hợp với đặc thù công việc của giáo viên mầm non. Để phát huy hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần sớm có các hướng dẫn cụ thể về cách thức làm hồ sơ, quy trình xét duyệt để giúp các giáo viên chủ động hơn trong việc thực hiện. Qua đó, chất lượng giáo dục mầm non được đảm bảo, đồng thời giáo viên cũng yên tâm công tác và cống hiến.