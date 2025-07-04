Tổng thống Trump: Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga có thể sớm diễn ra

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp ở Osaka, Nhật Bản ngày 28/6/2019. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/8 xác nhận có khả năng cao sẽ diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông và người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong tương lai gần.

Phát biểu trước báo giới, ông Trump đã nói về “cơ hội tốt” để “cuộc gặp sớm diễn ra.”

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thừa nhận “còn rất nhiều việc phải” làm để vượt qua “nhiều trở ngại” đối với cuộc gặp có thể diễn ra giữa ông Trump và ông Putin, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ giải quyết được những công việc này “trong vài ngày, vài giờ, thậm chí vài tuần tới.”

Trước đó, một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump dự kiến gặp người đồng cấp Nga Putin sớm nhất là vào tuần tới, sau cuộc hội đàm “rất hiệu quả” cùng ngày tại Moskva giữa Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông chủ Điện Kremlin.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, cuộc gặp mặt trực tiếp như vậy sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa một tổng thống Mỹ và Nga đương nhiệm kể từ khi cựu Tổng thống Joe Biden gặp ông Putin tại Geneva (Thụy Sĩ) hồi tháng 6/2021.

Tiếp sau cuộc gặp thượng đỉnh có thể sẽ có cuộc gặp 3 bên giữa hai nhà lãnh đạo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Các nguồn tin tiết lộ hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga tiềm năng đã được thảo luận trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky, có sự tham gia của Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte và các nhà lãnh đạo Anh, Đức và Phần Lan.

Tham gia cuộc điện đàm về phía Mỹ còn có Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên của Tổng thống Trump-ông Witkoff.

Người phát ngôn Chính phủ Đức cho biết Tổng thống Trump đã thông tin cho các nhà lãnh đạo tham gia điện đàm về tình hình đàm phán với Nga.

Về phần mình, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho hay phía Nga “đã bày tỏ mong muốn được gặp Tổng thống Trump” và ông chủ Nhà Trắng “sẵn sàng gặp cả Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky”./.