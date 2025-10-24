  • Huế ngày nay Online
Những điểm mới của 6 dự án Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2026

Từ ngày 1/1/2026, sáu dự án luật sẽ có hiệu lực thi hành, bao gồm: Luật Nhà giáo 2025, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2025, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi 2025, Luật Việc làm 2025 và Luật Hóa chất 2025.

Ngày 1/12, Quốc hội tiếp tục thảo luận về các dự án luậtBộ Tài chính đề xuất giảm còn 5 bậc thuế thu nhập cá nhânĐề xuất nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế của hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm

Những nội dung chính của một số Luật nổi bật như sau:

Luật Nhà giáo năm 2025 bắt buộc thực hành sư phạm trong tuyển dụng. Ảnh: TTXVN 

Luật Nhà giáo 2025 sẽ xếp lương cao nhất cho nhà giáo, có chế độ ưu đãi theo vùng và trình độ. Quy định nghỉ hưu sớm cho mầm non và kéo dài tuổi nghỉ hưu cho giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ. Luật hóa đạo đức nhà giáo và hành vi bị cấm; áp dụng chuẩn nghề nghiệp thống nhất. Bắt buộc thực hành sư phạm trong tuyển dụng; giao quyền chủ động cho ngành giáo dục. Bảo vệ quyền lợi nhà giáo qua quy định về thuyên chuyển và điều động.

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 cấm tuyệt đối mua bán dữ liệu cá nhân và các hành vi trái pháp luật liên quan. Phạt tối đa 5% doanh thu năm liền kề với tổ chức vi phạm chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới. Doanh nghiệp phải xóa dữ liệu cá nhân của người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng, trừ trường hợp pháp luật hoặc thỏa thuận khác. Mạng xã hội không được yêu cầu giấy tờ tùy thân dưới dạng ảnh, video để xác thực tài khoản và không được nghe lén, đọc tin nhắn, ghi âm khi chưa có sự đồng ý của người dùng.

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt 2025, mở rộng và điều chỉnh đối tượng chịu thuế (thêm trực thăng, tàu lượn, nước giải khát có đường >5g/100ml; thu hẹp điều hòa nhiệt độ). Bổ sung đối tượng không chịu thuế và cơ chế điều chỉnh theo thực tiễn. Thêm phương pháp tính thuế tuyệt đối; tăng thuế suất rượu, bia, nước giải khát theo lộ trình 2026–2031. Điều chỉnh hoàn, khấu trừ thuế phù hợp với xuất khẩu, giải thể, hợp tác xã và điều ước quốc tế.

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi 2025, phân loại sản phẩm theo 3 mức rủi ro (thấp, trung bình, cao) dựa trên sức khỏe, môi trường, chuỗi cung ứng và cảnh báo quốc tế. Bổ sung khái niệm “hộ chiếu số”để truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Xác định rõ cơ chế phân công, phân cấp quản lý chất lượng từ Chính phủ đến UBND các cấp. Xây dựng hạ tầng chất lượng quốc gia hiện đại. Công khai thông tin hàng hóa trên nền tảng số từ 1/1/2026. Bổ sung hành vi bị nghiêm cấm như quảng cáo sai sự thật, che giấu rủi ro, lợi dụng quản lý chất lượng, cạnh tranh không lành mạnh.

Luật Việc làm 2025 qui định hỗ trợ doanh nghiệp gặp thiên tai, dịch bệnh từ 2026; Điều kiện doanh nghiệp cung cấp dịch vụ việc làm; Giảm tiền đóng bảo hiểm tự nguyện cho lao động khuyết tật; Hỗ trợ người cao tuổi. Hỗ trợ thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự: Bắt buộc chứng chỉ kỹ năng nghề cho nghề nguy hiểm; Điều chỉnh các chế độ bảo hiểm thất nghiệp; Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp; Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp...

Luật Hóa chất 2025, mở rộng và chi tiết hóa hành vi nghiêm cấm, quản lý chặt chẽ hóa chất nguy hiểm. Thay thế khái niệm hóa chất hạn chế bằng hóa chất cần kiểm soát đặc biệt. Bổ sung yêu cầu nguyên tắc hóa học xanh cho dự án hóa chất. Tách riêng giấy phép sản xuất và kinh doanh, quy định chi tiết về phiếu kiểm soát, xuất nhập khẩu và tồn trữ. Thiết lập cơ chế quản lý chặt chẽ hóa chất cấm, hóa chất nguy hiểm, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho dự án công nghiệp hóa chất trọng điểm.

Theo baotintuc.vn
