Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu lý do chưa thể triển khai việc sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại Công văn số 6365/BGDĐT-TCCB về việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập gửi Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục cho biết, về sắp xếp cơ sở giáo dục đại học, tại Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Bộ được giao xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học và Đề án chuyển một số cơ sở giáo dục đại học về địa phương quản lý, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong năm 2026.

Ngoài ra, tại Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 9/1/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW1 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa phương xây dựng Đề án chuyển các cơ sở giáo dục đại học đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực về Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý.

Căn cứ nội dung cuộc họp ngày 25/9/2025 do Phó Thủ tướng Lê Thành Long chủ trì với các Bộ, ngành có liên quan, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo phương án tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Trong đó, dự kiến đề xuất thống nhất chuyển nội dung Đề án chuyển các cơ sở giáo dục đại học đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực về Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý vào Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học để đảm bảo tính đồng thể của việc sắp xếp, tinh gọn hệ thống cơ sở giáo dục đại học thành một Đề án thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

“Vì vậy, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc của Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa thể triển khai”, Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu.

Về sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục thường xuyên, có định hướng sắp xếp trường học tại địa phương như sau: “Sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, nâng cao chất lượng hoạt động: Hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên thành trung học nghề tương đương cấp trung học phổ thông trực thuộc sở giáo dục và đào tạo để cung ứng dịch vụ công theo khu vực liên phường, xã. Tối đa mỗi tỉnh, thành phố có không quá 3 trường dạy nghề để đào tạo lao động lành nghề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư ở địa phương (không tính các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên)”.

Tuy nhiên, qua rà soát thực tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá việc triển khai thực hiện có một số khó khăn.

Cụ thể, đối với việc định hướng hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp và trung tâm giáo dục thường xuyên thành trường trung học nghề tương đương cấp trung học phổ thông: Trường trung học nghề là tổ chức mới, đang được đề xuất trong dự thảo Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10. Do vậy, trong giai đoạn hiện nay chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện chủ trương trên, vì vậy đề xuất Ban Chỉ đạo cho chủ trương chỉ thực hiện rà soát, sắp xếp tinh gọn các trung tâm theo khu vực liên phường, xã; việc tổ chức các trung tâm này thành trường trung học nghề (đối với địa bàn chưa có trường cao đẳng, trường trung cấp) hoặc sáp nhập vào trường trung cấp, trường cao đẳng (nếu cũng trên một địa bàn) sẽ thực hiện sau khi mô hình trường trung học nghề trong Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi được Quốc hội thông qua.

Đối với việc định hướng mỗi tỉnh, thành phố tối đa có không quá 3 trường dạy nghề: Luật Giáo dục và Luật Giáo dục nghề nghiệp hiện hành không quy định khái niệm trường dạy nghề, chỉ có trường cao đẳng và trường trung cấp. Việc định hướng sắp xếp, tinh gọn các trường cao đẳng, trung cấp công lập là cần thiết để tái cơ cấu, tập trung nguồn lực, tăng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, cần làm rõ thêm đây là định hướng đối với trường công lập; đồng thời đề xuất Ban chỉ đạo xem xét đặc thù của các tỉnh, thành phố có quy mô lao động lớn, đang có số lượng nhiều trường cao đẳng, trung cấp công lập trực thuộc (thành phố Hà Nội có 54 trường, Thành phố Hồ Chí Minh có 62 trường, thành phố Hải Phòng có 19 trường, tỉnh Ninh Bình có 28 trường, tỉnh Phú Thọ có 21 trường,...). Việc sắp xếp cần thực hiện với các các trường tự chủ và chưa tự chủ để hướng tới chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ sở giáo dục.

Về sắp xếp cơ sở giáo dục phổ thông và mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn hướng dẫn sắp xếp, tổ chức lại cơ sở giáo dụcmầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp.