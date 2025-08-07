Bồi dưỡng năng lực cho giáo viên các lớp dạy bơi

Thực hành kỹ năng dạy bơi an toàn

Tại khóa tập huấn, các giáo viên và cán bộ các địa phương được tập huấn kỹ thuật sơ cấp cứu và hô hấp nhân tạo đối với các trường hợp đuối nước, phương pháp dạy trẻ em kỹ năng cứu đuối an toàn (gián tiếp trên bờ), phương pháp giữ an toàn trong quá trình sơ cấp cứu và hô hấp nhân tạo…

Thông qua khóa tập huấn, các giáo viên và cán bộ liên quan nắm được các kiến thức, mục đích của sơ cấp cứu nhằm giúp bảo toàn tính mạng, ngăn cho tình trạng của nạn nhân không xấu đi và hỗ trợ phục hồi, đồng thời trang bị kiến thức kiểm tra các mối nguy hiểm đối với bản thân và người khác cũng như đảm bảo sự an toàn của bản thân trước khi tới giúp người bị nạn.

Dự án “Hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước tại TP. Huế” năm 2025 dự kiến có khoảng 1.440 trẻ em từ 6 đến 15 tuổi tại 6 xã, phường vùng dự án triển khai, gồm: Mỹ Thượng, Phú Vinh, Phú Vang, Hưng Lộc, Lộc An và Phú Lộc sẽ được hưởng lợi trực tiếp từ các lớp bơi miễn phí và hoạt động giáo dục kỹ năng. Thông qua dự án, TP. Huế đặt mục tiêu giảm thiểu tai nạn thương tích, góp phần bảo vệ an toàn cho trẻ em trong mùa mưa lũ sắp đến.