Xin chào U17 World Cup 2026!

U17 World Cup sẽ là cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm đỉnh cao. Ảnh: VFF

Đây cũng là lần thứ 5 các đội tuyển Việt Nam góp mặt tại các kỳ World Cup của FIFA. Từ sân chơi futsal (năm 2016, 2021), đến lứa U20 (năm 2017) và đội tuyển nữ Việt Nam (năm 2023), mỗi giải đấu đều là mốc son đáng nhớ của bóng đá nước nhà. Nếu trước đây việc dự World Cup từng được xem là giấc mơ xa vời thì trong 10 năm qua, bóng đá Việt Nam đang dần tạo ra cảm giác rằng, những sân chơi lớn nhất thế giới không còn ngoài tầm với.

Hành trình của các cầu thủ trẻ tại giải U17 châu Á năm nay được mô tả bằng hai từ “bản lĩnh”. Thầy trò HLV Cristiano Roland lần lượt vượt qua Yemen với tỷ số tối thiểu, chơi kiên cường trước Hàn Quốc rồi sau đó tạo nên màn rượt đuổi cảm xúc với UAE. Tấm vé dự U17 World Cup lần này không còn mang màu sắc “hiện tượng” mà là kết quả từ định hướng đầu tư bền bỉ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) trong nhiều năm qua. Các học viện bóng đá, trung tâm đào tạo địa phương và hệ thống giải trẻ quốc gia dần được đầu tư bài bản hơn. Nhiều cầu thủ U17 hiện tại sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt, tư duy chơi bóng hiện đại và sự tự tin đáng kể khi đối đầu với các đối thủ mạnh ở châu lục.

U17 World Cup là sân chơi từng chứng kiến nhiều ngôi sao, như Neymar (Brazil), Phil Foden (Anh) hay Victor Osimhen (Nigeria) bước ra ánh sáng. Việc góp mặt tại giải đấu này là cơ hội quý giá để bóng đá Việt Nam học hỏi và nhìn rõ mình đang ở đâu trên bản đồ thế giới. Tuy nhiên, ở sân chơi lớn nhất thế giới dành cho lứa U17, các cầu thủ sẽ phải đối mặt với các đối thủ hoàn toàn khác so với cấp độ châu Á. Vì vậy, U17 Việt Nam cần thêm những chuyến tập huấn và các trận giao hữu quốc tế chất lượng với những đối thủ mạnh đến từ châu Âu, Nam Mỹ hay Tây Á để tích lũy kinh nghiệm, làm quen với áp lực thi đấu đỉnh cao cũng như giúp ban huấn luyện đánh giá chính xác năng lực đội hình.

Thể lực và tâm lý sẽ là những yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh của U17 Việt Nam tại World Cup. Trước các đối thủ vượt trội về thể chất, các cầu thủ trẻ cần được đầu tư bài bản hơn về dinh dưỡng, phục hồi và có giáo án phát triển thể chất phù hợp. Yếu tố tinh thần cũng rất quan trọng bởi có thể bị "ngợp" khi lần đầu bước ra sân chơi lớn. Điều người hâm mộ chờ đợi không chỉ là kết quả, mà còn là hình ảnh một U17 Việt Nam tự tin, dám chơi, dám thể hiện bản sắc thay vì chỉ hài lòng với việc góp mặt ở giải đấu lớn nhất thế giới.

Để chuẩn bị cho giải đấu lớn và mục tiêu duy trì đà phát triển, tạo nên lớp kế cận ổn định, VFF dự định tổ chức giải U16 theo mô hình League (là thể thức thi đấu mà tất cả các đội trong cùng một giải sẽ đối đầu với nhau để tính điểm) dành cho các CLB chuyên nghiệp. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn kỳ vọng sân chơi mới này sẽ mang lại môi trường rèn luyện thường xuyên cho các cầu thủ trẻ, tạo nguồn lực vững chắc cho các cấp độ đội tuyển trong thời gian tới.