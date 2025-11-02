Khai mạc trại sáng tác văn học “Huế quyến rũ”

Các văn nghệ sĩ tham quan, tìm hiểu di tích tại Huế trong khuôn khổ Trại sáng tác “Huế quyến rũ”.

Mùa hè năm 2009, cũng bên bờ sông Hương, các Hội Văn học Nghệ thuật của 5 vùng Kinh đô gồm Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hoá, Thừa Thiên Huế, đã tề tựu về Huế ký kết phối hợp hoạt động văn học nghệ thuật. Từ đó đến nay, đã có nhiều hoạt động gắn kết các tổ chức hội nói chung, hoạt động sáng tạo của các văn nghệ sĩ nói riêng được tổ chức trên nhiều vùng miền cố đô Việt xưa.

Phát biểu khai mạc, nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Huế nhấn mạnh, Huế không chỉ là vùng đất từng giữ vai trò kinh đô mà còn là không gian văn hóa giàu trầm tích, nơi hội tụ nhiều lớp ký ức lịch sử và cảm hứng sáng tạo. Chủ đề “Huế quyến rũ” được đặt ra như một gợi mở để các văn nghệ sĩ tiếp cận, khám phá và thể hiện một Huế vừa cổ kính, vừa đang chuyển động trong đời sống đương đại.

Theo Ban tổ chức, trại sáng tác là dịp tiếp nối mạch giao lưu giữa các vùng di sản, góp phần tạo nên sự kết nối giữa các lực lượng sáng tác trên cả nước. Thông qua các chuyến đi thực tế, hoạt động tọa đàm, trao đổi chuyên môn, các văn nghệ sĩ sẽ tìm kiếm chất liệu mới, từ đó hình thành những tác phẩm phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên, con người và nhịp sống hôm nay của Huế.

Tham gia trại có một số gương mặt tiêu biểu như nhà thơ Bằng Việt, nhạc sĩ Giáng Son, cùng nhiều văn nghệ sĩ đến từ Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Gia Lai và TP. Huế.

Trại sáng tác diễn ra từ ngày 14 -19/4.