  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 15/04/2026 10:47

Khai mạc trại sáng tác văn học “Huế quyến rũ”

HNN.VN - Sáng 15/4, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. Huế khai mạc Trại sáng tác Văn học Nghệ thuật với chủ đề “Huế quyến rũ”.

 Các văn nghệ sĩ tham quan, tìm hiểu di tích tại Huế trong khuôn khổ Trại sáng tác “Huế quyến rũ”.

Mùa hè năm 2009, cũng bên bờ sông Hương, các Hội Văn học Nghệ thuật của 5 vùng Kinh đô gồm Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hoá, Thừa Thiên Huế, đã tề tựu về Huế ký kết phối hợp hoạt động văn học nghệ thuật. Từ đó đến nay, đã có nhiều hoạt động gắn kết các tổ chức hội nói chung, hoạt động sáng tạo của các văn nghệ sĩ nói riêng được tổ chức trên nhiều vùng miền cố đô Việt xưa.

Phát biểu khai mạc, nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Huế nhấn mạnh, Huế không chỉ là vùng đất từng giữ vai trò kinh đô mà còn là không gian văn hóa giàu trầm tích, nơi hội tụ nhiều lớp ký ức lịch sử và cảm hứng sáng tạo. Chủ đề “Huế quyến rũ” được đặt ra như một gợi mở để các văn nghệ sĩ tiếp cận, khám phá và thể hiện một Huế vừa cổ kính, vừa đang chuyển động trong đời sống đương đại.

Theo Ban tổ chức, trại sáng tác là dịp tiếp nối mạch giao lưu giữa các vùng di sản, góp phần tạo nên sự kết nối giữa các lực lượng sáng tác trên cả nước. Thông qua các chuyến đi thực tế, hoạt động tọa đàm, trao đổi chuyên môn, các văn nghệ sĩ sẽ tìm kiếm chất liệu mới, từ đó hình thành những tác phẩm phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên, con người và nhịp sống hôm nay của Huế.

Tham gia trại có một số gương mặt tiêu biểu như nhà thơ Bằng Việt, nhạc sĩ Giáng Son, cùng nhiều văn nghệ sĩ đến từ Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Gia Lai và TP. Huế.

Trại sáng tác diễn ra từ ngày 14 -19/4.

Tin, ảnh: Bạch Châu
 Từ khóa:
trại sáng tácvăn học nghệ thuậtHuế quyến rũ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cảm hứng bên chân sóng

Phường Phong Quảng sau sáp nhập (từ phường Phong Hải, xã Quảng Công và xã Quảng Ngạn) giống như một con thuyền lớn, với khát vọng từ những chỉ tiêu rõ ràng, chương trình trọng điểm và dự án then chốt đã được định hướng. Nhằm phản ánh khát vọng vươn lên của vùng đất Phong Quảng trong thời kỳ mới, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) TP. Huế đã tổ chức Trại sáng tác VHNT với chủ đề “Khát vọng biển Phong Quảng” trong những ngày tháng 10 vừa qua.

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top