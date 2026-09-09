Để trường học vận hành hiệu quả sau sắp xếp

Phường An Cựu trao quyết định cho cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục.

Ổn định bộ máy

Trường THCS Thanh Thủy (phường Thanh Thủy) được sáp nhập từ 3 trường THCS Thủy Dương, THCS Thủy Thanh và THCS Thủy Phương. Sau sáp nhập, trường có một điểm chính đặt tại cơ sở THCS Thủy Dương và hai phân hiệu tại các cơ sở còn lại. Năm học này, toàn trường có 69 lớp với 141 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Bộ máy quản lý gồm hiệu trưởng, một phó hiệu trưởng tại điểm chính và hai phó hiệu trưởng phụ trách hai phân hiệu. Hội đồng trường được kiện toàn, các tổ chuyên môn được sắp xếp lại, phân công tổ trưởng; kế hoạch dạy học được xây dựng thống nhất giữa các cơ sở.

Ông Phan Văn Công, Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Thủy cho hay, với mô hình một trường có 3 cơ sở, phân quyền gắn với ứng dụng công nghệ là giải pháp quan trọng để công tác điều hành thông suốt. Hiệu trưởng phụ trách chung, trực tiếp làm việc tại từng cơ sở theo kế hoạch; các phó hiệu trưởng được giao phụ trách từng phân hiệu, chủ động xử lý công việc trong phạm vi được phân công.

Từ nền nếp học sinh, nhân sự, hoạt động dạy học đến cơ sở vật chất, công việc tại từng phân hiệu đều được phân công rõ người, rõ trách nhiệm. Những vấn đề vượt thẩm quyền báo cáo hiệu trưởng để thống nhất xử lý. Ban Giám hiệu duy trì trao đổi qua các nhóm làm việc chung, giúp thông tin chỉ đạo và kế hoạch chuyên môn được cập nhật kịp thời giữa các cơ sở.

Trường TH&THCS Thủy Biều (phường Thủy Xuân) cũng đang từng bước vận hành theo mô hình mới, với trụ sở chính đặt tại cơ sở THCS. Ngay sau khi nhận quyết định vào ngày 21/8, Ban Giám hiệu đã họp, thống nhất với cấp ủy về phương thức làm việc, phân công nhiệm vụ; đồng thời tổ chức họp hội đồng sư phạm, các tổ chuyên môn để triển khai nhiệm vụ năm học.

Một thuận lợi của Trường TH&THCS Thủy Biều là các điểm trường nằm khá gần nhau, tạo điều kiện cho công tác quản lý, điều hành. Tuy nhiên, mô hình liên cấp cũng đặt ra yêu cầu mới đối với người đứng đầu khi cùng lúc quản lý hoạt động giáo dục tiểu học và THCS, trong khi đội ngũ cần thời gian để thích ứng.

Bà Cao Thị Hồng Lam, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong giai đoạn đầu, Ban Giám hiệu vừa làm, vừa học hỏi, tìm tòi cách vận hành phù hợp, trên cơ sở giữ ổn định hoạt động dạy học và tạo sự đồng thuận trong tập thể. Điều quan trọng nhất là Ban Giám hiệu phải thống nhất, đoàn kết, từ đó đưa ra chỉ đạo chung để hội đồng sư phạm cùng thực hiện.

Học sinh Trường Tiểu học Huyền Trân ngày tựu trường.

Tạo sự đồng thuận

Cùng với kiện toàn bộ máy, ổn định đội ngũ và tạo sự đồng thuận là yếu tố quan trọng để mô hình mới hoạt động hiệu quả. Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDPT, cơ sở giáo dục sau sắp xếp được tổ chức thống nhất, gồm trường chính, phân hiệu, điểm trường theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trường chính thực hiện quản trị, quản lý và điều hành thống nhất; các phân hiệu, điểm trường không có tư cách pháp nhân và bộ máy quản lý riêng. Việc quản trị phải bảo đảm thông suốt, không phát sinh cấp trung gian, đồng thời phát huy tính chủ động của các cấp phó, bộ phận và cá nhân được phân công, ủy quyền.

Tại phường An Cựu, trước khi thực hiện phương án, lãnh đạo phường tổ chức gặp mặt cán bộ, giáo viên, nhân viên để thông tin chủ trương, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng; đồng thời lấy ý kiến cán bộ quản lý, kế toán, văn thư để tính toán phương án bố trí nhân sự phù hợp.

UBND phường cũng tổ chức hội nghị lấy ý kiến về Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục, tập trung vào tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, quyền lợi và sự ổn định của đội ngũ. Việc lựa chọn cán bộ quản lý sau sắp xếp được thực hiện trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh, phẩm chất, năng lực chuyên môn, năng lực quản lý, uy tín và khả năng đổi mới. Bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu cho hay, trước những thay đổi sau sắp xếp, cán bộ, giáo viên, nhân viên không tránh khỏi băn khoăn về môi trường công tác, cơ hội phát triển nghề nghiệp và các quyền lợi liên quan.

Sau khi thành lập trường mới, các trường từng bước ổn định đội ngũ theo năng lực, vị trí việc làm và yêu cầu thực tế của từng cơ sở. Tại Trường THCS Thanh Thủy, giáo viên cơ bản tiếp tục công tác tại nơi làm việc trước đây; việc điều chỉnh chỉ thực hiện khi phát sinh nhu cầu, nhằm bảo đảm hoạt động dạy học.

Sau sắp xếp, thay đổi về mô hình quản lý cũng đòi hỏi đội ngũ có thời gian thích ứng với cách làm mới. Vì vậy, các trường đang vừa triển khai, vừa rà soát, điều chỉnh phương thức quản trị phù hợp với thực tế. Mục tiêu không chỉ là hoàn thành việc sắp xếp đầu mối mà quan trọng hơn là xây dựng bộ máy thống nhất, vận hành hiệu quả, để giáo viên yên tâm công tác và hoạt động dạy học được duy trì ổn định trong năm học mới.