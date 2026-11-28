Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra các vị trí sạt lở, có nguy cơ sạt lở trên tuyến Quốc lộ 49. Ảnh: Công an TP. Huế

Theo đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế phối hợp với chính quyền xã Bình Điền, xã A Lưới 5 và Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế kiểm tra thực tế tại 3 vị trí Km61+250, Km67+800 và Km75+300 trên tuyến Quốc lộ 49.

Qua kiểm tra, tại một số vị trí đã xuất hiện tình trạng sạt lở mái taluy, xói lở nền đường, đất, đá tràn xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông, nhất là trong điều kiện mưa lớn kéo dài. Đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực trung tâm TP. Huế với các xã miền núi A Lưới, có địa hình phức tạp, nhiều đoạn đường nằm sát sườn núi, ven sông.

Tại hiện trường, các đơn vị đã đánh giá mức độ nguy hiểm ở từng vị trí, thống nhất phương án cảnh báo, phân luồng, điều tiết giao thông và khắc phục sạt lở. Đồng thời, tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin để kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Trước đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế cũng phối hợp với UBND các xã Bình Điền, A Lưới 3, A Lưới 5 và Sở Xây dựng TP. Huế khảo sát các vị trí dự kiến lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời trên tuyến Quốc lộ 49.

Qua khảo sát, đoàn công tác thống nhất lựa chọn 20 vị trí dự kiến lắp đặt đèn chiếu sáng, với tổng kinh phí khoảng 120 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. UBND xã A Lưới 3 được giao làm đầu mối thực hiện các thủ tục đề nghị Sở Xây dựng cấp phép xây dựng theo quy định.

Việc chủ động kiểm tra, nhận diện các điểm có nguy cơ sạt lở, kết hợp cải thiện hệ thống chiếu sáng góp phần phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn cho người dân khi lưu thông trên tuyến Quốc lộ 49, nhất là trong mùa mưa bão.