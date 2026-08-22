Huấn luyện “truyền nhân” ca Huế trong trường học

Các thầy, cô giáo trong một giờ tập huấn về ca Huế. Ảnh: TCVH

Giáo viên học làm nghệ sĩ

Gác lại kỳ nghỉ hè, gần 200 thầy, cô giáo dạy bộ môn âm nhạc đến từ các trường tiểu học trên địa bàn TP. Huế đã cùng tề tựu về Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Huế để tham gia một khóa học đặc biệt: ca Huế.

Hơn một tháng tham gia khóa học, có thầy, cô ở vùng cao, có người ở tận miệt biển nhưng khi gặp nhau ai cũng háo hức. Ca Huế là khái niệm quen thuộc với nhiều người, đặc biệt là những thầy, cô dạy bộ môn âm nhạc, thế nhưng khi đi sâu vào tìm hiểu và thực hành nhiều người không khỏi bất ngờ bởi những kiến thức mới lạ.

Đứng lớp có nhà thơ Võ Quê - Chủ nhiệm CLB Ca Huế Thính phòng với những kiến thức tổng quan về lịch sử hình thành ca Huế. Rồi tiếp đó là những nghệ sĩ kiêm giảng viên thâm niên gắn bó với ca Huế tận tình hướng dẫn từng làn điệu dân ca Huế, bài bản ca Huế.

Các điệu Lý Tình tang, Ngựa ô, hò Mái xắp, Giã gạo cho đến các bản ca Huế như Lưu thủy, Lộng điệp, Liên hoàn, Hồ quảng, Xuân phong… vang lên trong mỗi buổi thực hành. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, lớp học trở thành một sân khấu với những phần thực hành từ sơ đẳng cho đến khi thành thục. Dù vậy, nhiều thầy, cô giáo tham gia khóa học cũng khẳng định, để luyện tập được một bản ca Huế là chuyện không hề đơn giản, khó nhất là phần nhả chữ và lấy hơi.

Tại buổi bế mạc chương trình tập huấn, lần lượt những thầy, cô đã thể hiện các làn điệu, bài bản ca Huế trước đông đảo quan khách một cách bài bản, chuyên nghiệp.

Khi vừa dứt lời kết thúc điệu Lý Tình tang, hai cô giáo Hoàng Thị Kim Chung (Trường Tiểu học Phú Thượng) và Trần Thị Mỹ Anh (Trường Tiểu học Huyền Trân) nhận được tràng pháo tay kéo dài của cả hội trường. Những ai thưởng thức giai điệu duyên dáng, mềm mại với nội dung giao duyên ngọt ngào của ca khúc này cứ lầm tưởng hai cô giáo là nghệ sĩ chuyên nghiệp nhưng thật ra họ chỉ vừa trải qua khóa tập huấn trong vòng một tháng.

Đưa ca Huế đến gần hơn với học sinh

“Sau gần một tháng miệt mài học tập, chúng tôi đã được các giảng viên truyền dạy tận tình những bài bản ca Huế và dân ca Huế đặc sắc. Không chỉ dừng lại ở kỹ thuật ca xướng, khóa học còn thắp lên ngọn lửa đam mê và ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ di sản nghệ thuật vô giá của cha ông”, cô giáo Kim Chung trải lòng.

ThS Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng phòng Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Đảm bảo chất lượng giáo dục - Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Huế cho hay, chương trình tập huấn được xây dựng theo hướng kết hợp hài hòa giữa lý thuyết, thực hành và hoạt động trải nghiệm. Nhờ thế đã giúp học viên không chỉ tiếp cận kiến thức nền tảng về ca Huế mà còn từng bước hình thành kỹ năng vận dụng vào công tác giảng dạy tại trường tiểu học.

“Phương pháp giảng dạy được triển khai theo hướng “cầm tay chỉ việc”, chú trọng thực hành, sửa từng câu hát, từng kỹ thuật luyến láy, phát âm và phong cách biểu diễn. Nhờ đó, phần lớn học viên đã có sự tiến bộ rõ rệt về kỹ năng hát, khả năng cảm thụ và thể hiện các làn điệu ca Huế”, ThS Kim Dung chia sẻ.

Các học viên còn tham gia giao lưu với các nghệ nhân tại CLB Ca Huế Thính phòng. Chính ở không gian này, các học viên hiểu sâu hơn về giá trị của ca Huế trong đời sống đương đại, đồng thời tạo thêm động lực để lan tỏa tình yêu đối với di sản trong môi trường giáo dục.

Bảo tồn di sản từ trường học

Theo ông Nguyễn Thiên Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế, chương trình tập huấn là cơ hội để các thầy, cô giáo bộ môn âm nhạc đang dạy học ở các trường tiểu học trên địa bàn có cơ hội tiếp cận sâu hơn với di sản, từ đó nâng cao kỹ năng truyền dạy trong nhà trường.

Dù thời gian tập huấn không dài nhưng tinh thần học tập của các thầy, cô rất đáng trân trọng. Ông Bình tin rằng, chính các “thầy cô nghệ sĩ” sẽ phối hợp với các nghệ nhân, nghệ sĩ tiếp tục truyền dạy, góp phần đưa ca Huế đến gần hơn với học sinh và cộng đồng, tạo nền tảng cho việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản bền vững.

“Điều đáng trân trọng hơn cả là sau khóa học, các thầy, cô không chỉ nắm được kiến thức cơ bản về ca Huế mà còn có đủ nền tảng để triển khai giảng dạy thực hành các làn điệu dân ca Huế và ca Huế. Chính điều đó góp phần từng bước đưa di sản văn hóa của quê hương đến gần hơn với học sinh tiểu học thông qua các tiết học âm nhạc, hoạt động trải nghiệm và sinh hoạt văn nghệ của nhà trường”, bà Dung nói thêm.