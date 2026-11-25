Ông Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Huế.

Thưa ông, ông đánh giá thế nào về tình hình an toàn thực phẩm trong trường học và công tác quản lý của ngành công thương trên địa bàn thành phố Huế thời gian qua?

Thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục trên cả nước đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành. Tuy nhiên, nguy cơ mất an toàn thực phẩm vẫn tiềm ẩn, nhất là trong bối cảnh chuỗi cung ứng ngày càng đa dạng, số lượng cơ sở kinh doanh, phân phối và cung cấp thực phẩm lớn, hàng hóa trải qua nhiều khâu trung gian.

Tại thành phố Huế, rủi ro có thể phát sinh từ hoạt động kinh doanh, vận chuyển, bảo quản và cung ứng thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, sơ chế và chế biến sẵn. Do đó, ngành công thương tập trung quản lý hoạt động kinh doanh, phân phối thực phẩm thuộc phạm vi phụ trách; chú trọng kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, hồ sơ pháp lý, chất lượng hàng hóa và điều kiện lưu thông, kịp thời ngăn chặn thực phẩm không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng được cung ứng vào trường học.

Trong đợt kiểm tra liên ngành lần này, Sở Công Thương tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa ông?

Trong đợt kiểm tra liên ngành lần này, Sở Công Thương là đơn vị chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Trọng tâm là kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn, chứng từ, hồ sơ pháp lý và điều kiện bảo quản thực phẩm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và thực phẩm không bảo đảm điều kiện lưu thông. Đối với các trường hợp vi phạm, Sở phối hợp xử lý nghiêm theo quy định, kể cả đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc kiến nghị chấm dứt hợp đồng cung ứng khi đủ căn cứ và thẩm quyền.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra được kết hợp với tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh nâng cao trách nhiệm và theo dõi việc khắc phục sau kiểm tra, bảo đảm vi phạm được khắc phục, xử lý theo quy định.

Các đơn vị liên ngành kiểm tra an toàn thực phẩm tại trường học.

Vậy những nhóm thực phẩm, cơ sở kinh doanh nào sẽ được ưu tiên kiểm tra và dựa trên những dấu hiệu rủi ro nào, thưa ông?

Đoàn kiểm tra ưu tiên các cơ sở cung ứng thực phẩm tươi sống, đông lạnh, sơ chế, chế biến, thực phẩm bao gói sẵn, sữa và sản phẩm từ sữa, bánh kẹo, nước giải khát cùng các mặt hàng thường xuyên sử dụng trong bữa ăn bán trú.

Đặc biệt, chúng tôi chú trọng các cơ sở cung cấp số lượng lớn, thường xuyên cho nhiều trường học hoặc có mạng lưới phân phối qua nhiều khâu trung gian. Những dấu hiệu rủi ro cần tập trung kiểm tra gồm: không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc; thông tin nhãn hàng hóa không rõ ràng, không thống nhất với hồ sơ cung ứng; thực phẩm dễ hư hỏng nhưng không bảo đảm điều kiện vận chuyển, bảo quản.

Thưa ông, với thực phẩm lưu thông qua nhiều khâu trung gian, Sở Công Thương sẽ kiểm soát nguồn gốc và trách nhiệm của các đơn vị trong chuỗi cung ứng như thế nào?

Sở Công Thương sẽ phối hợp các lực lượng chức năng yêu cầu cơ sở kinh doanh, phân phối và cung ứng xuất trình đầy đủ hồ sơ liên quan như hóa đơn, chứng từ mua bán, hợp đồng cung ứng, phiếu giao nhận, thông tin nhà sản xuất, nhà cung cấp, bản tự công bố sản phẩm và các giấy tờ pháp lý theo quy định.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, đoàn kiểm tra sẽ xác minh ngược từ đơn vị cung ứng đến cơ sở sản xuất hoặc nơi thu mua ban đầu, qua đó làm rõ nguồn gốc hàng hóa và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân tham gia chuỗi cung ứng. Mỗi đơn vị phải chịu trách nhiệm đối với hàng hóa và hoạt động thuộc phạm vi quản lý của mình.

Về lâu dài, Sở Công Thương sẽ triển khai những giải pháp gì để xây dựng nguồn cung thực phẩm an toàn, minh bạch và ổn định cho trường học?

Từ kết quả kiểm tra, Sở Công Thương sẽ tiếp tục tham mưu, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tăng cường quản lý các doanh nghiệp, cơ sở cung ứng; kiểm soát chặt nguồn gốc, chất lượng hàng hóa và điều kiện bảo quản, vận chuyển; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đồng thời, phối hợp với các ngành y tế, nông nghiệp và môi trường, giáo dục và đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng tiêu chí lựa chọn, đánh giá và giám sát nhà cung cấp thực phẩm.

Một giải pháp quan trọng khác là đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp phân phối với hợp tác xã, vùng sản xuất và cơ sở chế biến thực phẩm an toàn; khuyến khích hình thành các chuỗi cung ứng khép kín, có hợp đồng rõ ràng, hồ sơ pháp lý đầy đủ và nguồn cung ổn định. Qua đó, từng bước nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm và hiệu quả kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Xin cảm ơn ông về những thông tin này!