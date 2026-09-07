Năm học mới với tinh thần “6 rõ”

Các em học sinh đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2026 chụp ảnh lưu niệm với thầy, cô giáo Trường THPT chuyên Quốc Học Huế trước khi lên đường tham dự kỳ thi. Ảnh: Quốc Anh

Năm học 2025 - 2026, giáo dục và đào tạo TP. Huế tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu cả nước. Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thành phố có 90/108 học sinh dự thi đoạt giải, trong đó có 4 giải Nhất; 5 học sinh được chọn vào vòng 2 kỳ thi tuyển chọn đội tuyển Olympic quốc tế. Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điểm trung bình các môn thi của Huế xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố.

Trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, TP. Huế đang từng bước đổi mới cách quản lý, sắp xếp mạng lưới trường lớp phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, điều tiết đội ngũ và bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh. Cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, các trường chú trọng xây dựng môi trường học tập thân thiện, tạo điều kiện để học sinh phát huy năng lực, phẩm chất.

Theo phương án sắp xếp các trường mầm non, phổ thông trực thuộc UBND các xã, phường, toàn thành phố hiện có 502 trường công lập. Trường THCS Dân tộc nội trú Nam Đông và Trường THCS Dân tộc nội trú A Lưới được giữ nguyên; 500 trường còn lại sẽ được sáp nhập, tổ chức lại. Sau sắp xếp, số trường công lập dự kiến giảm 246 trường, tương đương 49,2%, còn 256 trường.

Việc sắp xếp không đơn thuần là giảm số lượng trường hay đầu mối quản lý, mà hướng đến sử dụng hiệu quả hơn đội ngũ cán bộ, giáo viên và cơ sở vật chất. Trong quá trình thực hiện, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm quyền học tập, hạn chế xáo trộn đối với học sinh; đồng thời từng bước hình thành các trường liên cấp phù hợp với điều kiện từng khu vực.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết năm học 2025 - 2026 và triển khai nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 2026 - 2027, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy, chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị nhà trường, quản trị chất lượng giáo dục; tăng quyền chủ động cho cơ sở, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm giải trình.

Theo đó, tinh thần “6 rõ” có nghĩa là khi triển khai một nhiệm vụ, nhà trường phải biết ai chịu trách nhiệm, thực hiện trong thời gian nào, kết quả cần đạt là gì và được đánh giá bằng tiêu chí cụ thể ra sao. Cách làm ấy nhằm hạn chế tình trạng kế hoạch ban hành nhiều nhưng thực hiện chưa đến nơi đến chốn, nhiệm vụ còn dàn trải hoặc mang tính hình thức.

Yêu cầu xuyên suốt được ngành giáo dục thành phố đặt ra là chất lượng phải thực chất, số liệu phải trung thực, kết quả giáo dục phải phản ánh đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh. Vì vậy, các cơ sở giáo dục cần thực hiện nghiêm việc kiểm tra, đánh giá, vào điểm; không chạy theo thành tích và không để điểm số che lấp những hạn chế trong quá trình dạy và học.

Tinh thần “6 rõ” cũng gắn với chủ đề năm học 2026 - 2027: “Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất”. Từ mỗi công việc được giao đúng người, thực hiện đúng tiến độ và đánh giá bằng kết quả cụ thể, những yêu cầu trong quản lý sẽ dần đi vào từng nhà trường, lớp học.

Đích đến cuối cùng là sự thay đổi có thể nhìn thấy trong chất lượng dạy học, năng lực quản trị của nhà trường và sự tiến bộ hằng ngày của mỗi học sinh.