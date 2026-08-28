Chấm dứt hợp đồng, thu hồi hơn 2,6 tỷ đồng nhà thầu vi phạm tiến độ

Dự án Cải tạo, nâng cấp các hạng mục Trường chuyên Quốc học Huế đang triển khai thi công.

Ngày 7/9, Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế - chủ đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp các hạng mục Trường chuyên Quốc học Huế cho biết, đã có quyết định về việc chấm dứt hợp đồng đối với phần công việc do Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Nam Kinh (Công ty Nam Kinh) đảm nhận.

Công ty Nam Kinh (số 25/185 đường Nguyễn Lộ Trạch, phường Vỹ Dạ, TP. Huế; do bà Ngô Thị Thanh Hằng làm Giám đốc) là thành viên thuộc Liên danh Trường Chuyên Quốc Học Huế. Doanh nghiệp này tham gia thi công Gói thầu số 10 bao gồm toàn bộ chi phí xây dựng và thiết bị gắn với công trình, thiết bị nội thất, thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp các hạng mục Trường chuyên Quốc học Huế theo Hợp đồng kinh tế số 190/HĐKT ký ngày 11/9/2025 và Phụ lục hợp đồng số 65/PL-HĐKT ngày 27/5/2026.

Lý do chấm dứt hợp đồng được chủ đầu tư đưa ra là do Công ty Nam Kinh thực hiện công việc không đúng tiến độ hợp đồng và các cam kết đã ký, vi phạm tiến độ thực hiện dự án. Chủ đầu tư đã có thông báo chấm dứt hợp đồng ngày 12/8/2026.

Lý do chấm dứt hợp đồng do Công ty Nam Kinh thực hiện công việc không đúng tiến độ hợp đồng.

Mặc dù từ cuối năm 2025 đến giữa năm 2026, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát cùng các bên liên quan đã lập nhiều biên bản hiện trường và tổ chức nhiều cuộc họp đôn đốc tiến độ, rà soát khối lượng, tình hình vẫn không được cải thiện. Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế đã 2 lần ban hành quyết định xử phạt vi phạm tiến độ đối với Công ty Nam Kinh với tổng số tiền xử phạt hơn 850 triệu đồng.

Cùng với việc chấm dứt hợp đồng, chủ đầu tư yêu cầu Công ty Nam Kinh chịu trách nhiệm phối hợp với Ngân hàng TMCP An Bình - chi nhánh Huế thực hiện các thủ tục nộp lại giá trị tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng là hơn 371 triệu đồng. Đồng thời, nhà thầu phải hoàn trả toàn bộ số tiền tạm ứng còn lại chưa thu hồi là hơn 2,29 tỷ đồng.

Trước đó, do chậm tiến độ kéo dài và không hoàn thành cam kết hợp đồng tại gói thầu số 22 thuộc Dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt, Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP. Huế cũng đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm tiến độ (với tổng số tiền hơn 210 triệu đồng) với Công ty Nam Kinh và chấm dứt hợp đồng đối với doanh nghiệp này.