Trở lại năm 1983, giữa lúc nghệ thuật truyền thống gặp vô vàn khó khăn và thách thức, chính ông là người đã quy tụ những nghệ nhân tâm huyết đầu tiên để thành lập Câu lạc bộ Ca Huế thính phòng. Từ nhóm ban đầu chỉ có 8 người, Câu lạc bộ Ca Huế dần quy tụ, phát triển lực lượng nghệ nhân, nghệ sĩ ngày càng đông đảo. Qua nhiều năm bền bỉ hoạt động, nhà thơ Võ Quê cùng các thành viên đã góp phần đưa ca Huế đến gần hơn với công chúng, duy trì các không gian biểu diễn thính phòng và lan tỏa loại hình nghệ thuật đặc sắc này trong đời sống cộng đồng, trên cả sân khấu lẫn dòng Hương giang.

Trước làn sóng thương mại hóa du lịch dễ làm biến dạng di sản, nhà thơ Võ Quê luôn kiên định giữ vững chuẩn mực của không gian ca Huế thính phòng cổ điển. Không dừng lại, ông còn miệt mài cầm bút, để lại cho hậu thế những công trình khảo cứu, bút ký chân dung nghệ sĩ vô giá, như tập “Khổ luyện và tài hoa” hay tuyển tập bài bản “Lời ca châu ngọc”. Dẫn dắt các đoàn nghệ thuật bước ra thế giới, giới thiệu ca Huế tại Mỹ, Hàn Quốc hay Đài Loan, ông góp phần định vị mạnh mẽ bản sắc văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Nghệ nhân ẩm thực Mai Thị Trà - người luôn dành trọn tâm huyết nâng tầm và truyền dạy tinh hoa ẩm thực Huế. Ảnh: QT

Tôi nghĩ, danh xưng “người giữ lửa” cho ca Huế là xứng đáng với Võ Quê. Cùng với ông, Huế còn có đội ngũ “người giữ lửa” là những người đang âm thầm bảo tồn, truyền cảm hứng và giữ gìn sức sống cho di sản. Nghệ nhân Trần Thảo ở tuổi xưa nay hiếm vẫn miệt mài truyền dạy Nhã nhạc cung đình hay Đặng Văn Tố là nghệ nhân hiếm hoi và duy nhất còn lại ở Cố đô Huế bền bỉ giữ gìn và chế tác thủ công bộ xăm hường. Nghệ nhân Nguyễn Văn Viện hơn nửa đời người gắn bó với nghề đúc đồng, bên cạnh là Tôn Nữ Mộng Hoa kiên trì se từng nén hương thủ công để lưu giữ hương thơm đậm đà hồn cốt xứ Huế. Hay như Nghệ nhân Hoàng Thị Như Huy và Mai Thị Trà dành trọn tâm huyết nâng tầm và truyền dạy tinh hoa ẩm thực.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi ngày 24/11 lần đầu tiên được tổ chức là Ngày Văn hóa Việt Nam. Giữa không khí rộn ràng đó, việc hướng về Huế và suy ngẫm về những “người giữ lửa” mang lại những xúc cảm sâu lắng. Vinh danh nhà thơ Võ Quê hay các nghệ nhân thầm lặng không chỉ là sự ghi nhận công sức cá nhân, mà còn là giải pháp bảo vệ di sản Cố đô trước nguy cơ mai một. Khi phần lớn các nghệ nhân đều đã cao tuổi, sự trân trọng từ xã hội, sự quan tâm thiết thực từ chính quyền và cộng đồng là nguồn lực mạnh mẽ nhất để giải quyết bài toán thiếu hụt thế hệ kế cận. Và giới trẻ sẽ tìm thấy niềm tự hào để tiếp bước.