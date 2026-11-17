Cần cảnh giác trước những yêu cầu nhấn vào các đường link đáng ngờ.

Một buổi tối, chị Lê Huỳnh Ngọc Như (trú phường Phú Xuân), nhận được tin nhắn Facebook từ tài khoản mang tên và ảnh đại diện của một người bạn cũ. Người nhắn báo sắp tổ chức đám cưới và gửi kèm đường dẫn xem thiệp cưới online. Chị Như mở đường dẫn, định xem ngày giờ để tiện sắp xếp công việc. Tuy nhiên, trang vừa hiện lên lại yêu cầu đăng nhập lại Facebook mới xem được nội dung. Chị Như mở đường dẫn để xem ngày giờ, nhưng trang vừa hiện lên yêu cầu chị đăng nhập lại Facebook. Chị nghĩ đây có thể là bước xác nhận khách mời và đã chạm vào ô đăng nhập, song dừng lại trước khi điền mật khẩu.

Người gửi tiếp tục giục chị mở thiệp và xác nhận sớm để chốt số bàn. Chị Như thấy lạ vì trước đây, mỗi lần liên lạc, người bạn thường hỏi thăm khá lâu. Lần này, người nhắn chỉ giục chị làm theo đường dẫn. Chị gọi điện cho bạn mới biết người này chưa có kế hoạch tổ chức đám cưới, đồng thời đang tìm cách lấy lại tài khoản Facebook bị kẻ gian chiếm quyền. Lời mời vừa nhận là tin nhắn của kẻ gian. Chị Như đóng trang và thông báo cho một số bạn chung biết để đề phòng.

Tình huống của chị Như cho thấy, ngay cả nhắn tin đến từ một tài khoản tưởng như quen thuộc cũng cần được kiểm chứng khi xuất hiện yêu cầu bất thường. Điều đáng chú ý là lời mời xuất hiện với tên tuổi, hình ảnh quen thuộc, trong một cuộc trò chuyện khiến nhiều người có lý do để tin. Yêu cầu đăng nhập được gắn vào việc xem thiệp, nên rất dễ bị hiểu thành một bước xác nhận thông thường. Việc dừng lại trước khi cung cấp mật khẩu và chủ động gọi điện xác minh giúp chị tránh được nguy cơ lộ thông tin đăng nhập.

Trong cảnh báo về 25 kịch bản lừa đảo trên không gian mạng năm 2026, Bộ Công an lưu ý thủ đoạn phát tán đường dẫn giả mạo, mã QR độc hại hoặc ứng dụng chứa mã độc để đánh cắp dữ liệu, chiếm quyền sử dụng tài khoản và thiết bị. Với thủ đoạn giả thiệp cưới, Cục An ninh mạng cảnh báo kẻ gian có thể lập tài khoản giống người quen hoặc dùng chính tài khoản Facebook, Zalo đã chiếm được để gửi lời mời. Khi mở đường dẫn, người nhận có thể bị yêu cầu nhập số điện thoại, mật khẩu hoặc mã xác thực OTP với lý do cần đăng nhập để xem thiệp.

Lời mời cưới là một trong những lý do kẻ gian có thể dùng để bắt chuyện. Tại xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, một người dân nhận được tin nhắn qua Zalo có tên và ảnh đại diện giống tài khoản của người thân. Người nhắn đề nghị họ gọi qua Facebook cho người thân ấy, giả vờ hỏi vay 20 triệu đồng để mua quà tặng vợ. Thấy đề nghị bất thường, người nhận chủ động gọi điện cho người thân để hỏi lại và phát hiện tài khoản nhắn tin là giả mạo. Vụ việc được người dân phản ánh với công an xã.

Ở Bắc Ninh, tháng 1/2026, cơ quan điều tra khởi tố 11 bị can trong vụ án chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook, Zalo để lừa đảo. Theo thông tin đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, nhóm này lấy số điện thoại của khách hàng tại các buổi phát trực tiếp bán hàng, sau đó tìm cách chiếm tài khoản mạng xã hội. Khi đã kiểm soát được tài khoản, các đối tượng mạo danh chủ tài khoản nhắn tin vay tiền bạn bè, người thân.

Những vụ việc này cho thấy, tên và ảnh đại diện quen thuộc không đủ để xác nhận người đang nhắn tin là chủ tài khoản. Với thiệp cưới online, người nhận cần đặc biệt cảnh giác khi đường dẫn yêu cầu đăng nhập lại, cung cấp mật khẩu hoặc mã OTP.

Ngoài yêu cầu đăng nhập, một dấu hiệu cần chú ý là đường dẫn xem thiệp chuyển sang bước tải ứng dụng hoặc đề nghị cấp quyền đọc tin nhắn, truy cập danh bạ. Nếu ứng dụng chứa mã độc được cài đặt và cấp quyền, kẻ gian có thể lấy dữ liệu trên điện thoại, trong đó có thông tin phục vụ giao dịch ngân hàng. Khi gặp những yêu cầu này, người nhận nên đóng trang và gọi cho người gửi theo số điện thoại đã lưu. Nếu chỉ cần biết giờ và địa điểm dự tiệc, có thể đề nghị gửi ảnh thiệp hoặc nhắn trực tiếp các thông tin đó.

Trường hợp đã nhập mật khẩu vào trang đáng ngờ, người dùng cần đổi mật khẩu bằng thiết bị an toàn, kiểm tra và đăng xuất các phiên truy cập lạ. Nên kiểm tra, kích hoạt xác thực hai yếu tố để tăng cường bảo vệ tài khoản. Nếu đã cài ứng dụng nghi chứa mã độc, cần ngắt kết nối mạng của thiết bị và dùng điện thoại khác để liên hệ ngân hàng khi thông tin tài khoản có nguy cơ bị lộ hoặc đã phát sinh giao dịch bất thường. Tin nhắn, ảnh chụp màn hình và chứng từ giao dịch cần được lưu lại để cung cấp cho cơ quan công an.

Khi phát hiện tài khoản của mình bị chiếm quyền, chủ tài khoản cũng nên sớm gọi điện hoặc dùng một kênh liên lạc khác để báo cho người thân, bạn bè. Người đã nhận thiệp giả có thể nhắc những người quen chung kiểm tra tin nhắn, tránh chuyển tiếp đường dẫn.