Hơn 500 cơ hội việc làm tại ngày hội tuyển dụng của Trường Đại học Phú Xuân

Doanh nghiệp trao học bổng và tiếp nhận người lao động tại ngày hội.

Ngày hội thu hút đông đảo sinh viên, trong đó có sinh viên năm cuối của Trường Đại học Phú Xuân. Các vị trí tuyển dụng tập trung ở những lĩnh vực như, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật ô tô, du lịch, giáo dục, khởi nghiệp và một số ngành nghề khác.

Gần 20 doanh nghiệp tham gia ngày hội gồm, Tập đoàn Luxshare ICT, FPT Telecom chi nhánh Huế, Công ty TNHH Topband Smart Đồng Nai, Công ty cổ phần Du học EduPath, Công ty cổ phần trực tuyến GOSU chi nhánh Huế, Công ty TNHH Chế xuất Billion Max Việt Nam, La Vela Hotel & Resort, Công ty cổ phần Quốc tế ICO, Công ty cổ phần Esuhai cùng một số đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, du lịch, bất động sản và công nghệ.

Bên cạnh hoạt động tuyển dụng, chương trình còn có workshop “Chinh phục nhà tuyển dụng 5 sao” với chủ đề “The Chosen - Ai sẽ được chọn 2026”, dành cho sinh viên xuất sắc của trường. Nội dung tập trung vào kỹ năng phỏng vấn, cách tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng và những kinh nghiệm chuẩn bị cho quá trình xây dựng sự nghiệp.