Trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh tiểu học

Hội nghị nhằm bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong xây dựng kế hoạch và tổ chức giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, học viên. Qua đó, giúp giáo viên lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp, đưa nội dung giáo dục an toàn giao thông vào các môn học và hoạt động giáo dục ở từng cấp học.

Tại hội nghị, các báo cáo viên hướng dẫn triển khai nội dung giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; cách sử dụng tài liệu, phương pháp dạy học tích hợp, lồng ghép.

Các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận, thực hành xây dựng kế hoạch bài dạy hoặc hoạt động giáo dục có nội dung an toàn giao thông, chú trọng việc cập nhật kiến thức pháp luật trong quá trình giảng dạy, đảm bảo phù hợp với chương trình giáo dục và các quy định hiện hành về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Sau tập huấn, các đại biểu có trách nhiệm chia sẻ nội dung được bồi dưỡng, tham mưu triển khai tại đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục an toàn giao thông trong trường học, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh.