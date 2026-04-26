Xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, hội nhập quốc tế

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHH ký kết hợp tác với đối tác nước ngoài

Nâng cao trình độ, chất lượng

ThS. Phan Gia Nhật, Phó Trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản cho biết, từ tháng 10/2017 đến tháng 3/2021, ông theo học chương trình cao học bằng học bổng Chính phủ Nhật Bản (MEXT) tại Trường Đại học Sư phạm Hokkaido - một đối tác của nhà trường. Môi trường bản ngữ giúp ông Nhật có điều kiện cọ xát thực tế, từ đó, giúp ông lựa chọn nội dung và phương pháp giảng dạy phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng tiếng Nhật trong học tập, đời sống và công việc. Trong thời gian tới, ông tiếp tục định hướng nâng cao chuyên môn thông qua nghiên cứu và hợp tác quốc tế, đồng thời đổi mới chương trình đào tạo theo hướng hội nhập.

Một trường hợp khác là giảng viên Hồ Thùy Trang - Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHH. Thông qua chương trình liên kết đào tạo, Hồ Thùy Trang có cơ hội sang Úc theo học bậc thạc sĩ đúng chuyên ngành giảng dạy. Môi trường học tập hiện đại, phương pháp giáo dục tiên tiến cùng sự đa dạng văn hóa đã giúp cô không chỉ nâng cao kiến thức chuyên môn mà còn trau dồi kỹ năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tư duy hội nhập. “Khoảng thời gian học tập ở nước ngoài giúp tôi nhìn nhận rõ hơn những yêu cầu của giáo dục hiện đại, từ đó điều chỉnh phương pháp giảng dạy sao cho phù hợp với sinh viên trong bối cảnh toàn cầu hóa”, cô Trang chia sẻ.

PGS.TS. Nguyễn Văn Huy, Bí thư Đảng uỷ Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHH thông tin, từ khi thành lập nhà trường đã xây dựng và duy trì nhiều mối quan hệ hợp tác quốc tế với các đối tác tại Trung Quốc, Hoa Kỳ, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, thông qua các chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên và giao lưu học thuật. Sau đại dịch COVID-19, các hoạt động hợp tác nhanh chóng được khôi phục và tiếp tục mở rộng sang các đối tác tại châu Âu như Nga, Pháp và Bỉ…; đồng thời củng cố và phát triển mạnh mẽ các mối quan hệ truyền thống tại khu vực châu Á.

Nâng cao chất lượng

Tính riêng giai đoạn 2020 - 2025, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHH đã tiếp nhận 26 giảng viên quốc tế tham gia giảng dạy, hỗ trợ chuyên môn. Đồng thời, gần 70 cán bộ, giảng viên được cử ra nước ngoài trao đổi học thuật, tham gia tập huấn ngắn hạn và các chương trình học tập dài hạn. Nhà trường cũng tiếp nhận hơn 560 sinh viên quốc tế đến học tập, thực tập, giao lưu văn hóa; đồng thời, gửi khoảng 380 sinh viên tham gia các chương trình trao đổi, thực tập và trải nghiệm quốc tế tại các đối tác.

Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHH còn tiếp nhận nhiều học bổng từ các đối tác quốc tế, tổ chức các sự kiện văn hóa - học thuật có yếu tố nước ngoài và triển khai một số dự án hợp tác với các tổ chức, đối tác như AUF, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và Trường Đại học Manchester Metropolitan, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và vị thế quốc tế của nhà trường.

PGS. Nguyễn Văn Huy cho rằng, hợp tác quốc tế đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho sinh viên. Việc tham gia các chương trình trao đổi, thực tập quốc tế giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng mềm và khả năng thích ứng trong môi trường toàn cầu. Đây là những yếu tố quan trọng giúp tăng khả năng cạnh tranh và mở rộng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Thực tế cho thấy, trong những năm gần đây, nhiều sinh viên của trường đã có cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp Nhật Bản và một số nước khác, đạt được những vị trí việc làm phù hợp, ổn định sau khi hoàn thành các chương trình này. Tỷ lệ sinh viên của trường tốt nghiệp đạt loại giỏi, xuất sắc luôn dao động ở mức cao, tỷ lệ có việc làm ngay sau tốt nghiệp trên dưới 90%.

Trong 5 - 10 năm tới, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHH định hướng phát triển hợp tác quốc tế theo chiều sâu, gắn với cơ chế tự chủ đại học. Trọng tâm là xây dựng các chương trình liên kết với đối tác tiềm năng, phát triển chương trình có yếu tố nước ngoài và mở rộng trao đổi sinh viên. Nhà trường cũng đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học, tăng cường tiếp cận các dự án trong và ngoài nước nhằm nâng cấp cơ sở vật chất, hệ thống tài liệu và phương tiện dạy học. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.